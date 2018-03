Overlæger, sygeplejersker og forvaltninger: De her arbejdspladser er udvalgt til at strejke 2000 læger, 6000 sygeplejersker og ansatte i Økonomiforvaltningen er blandt de udvalgte til at strejke, hvis en storkonflikt bliver til en realitet den 4. april.

Fagforeningerne for de ansatte i regioner og kommuner har mandag indgivet deres strejkevarsel til Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Listen over hvilke arbejdspladser, der er udtaget til at strejke bliver lige nu drypvist afsløret.

Fagforeningerne har udpeget 10-15 procent af deres medlemmer til at strejke på vegne af alle de 750.000 offentligt ansatte.

Akademikerne organiserer mange af landets overlæger og yngre læger, og det betyder, at 2000 læger vil blive ramt af en strejkevarsel. De flest af de udpegede læger arbejder på landets anæstesiafdelinger og radiologiske afdelinger. Det betyder, at ikke-akutte operationer vil blive aflyst, hvilket vil få ventelisterne til at hobe sig op.

Her er arbejdspladserne, Akademikerne har udtaget til strejke:

KL-området:

Høje-Taastrup Kommune

Esbjerg Kommune

Thisted Kommune

Holbæk Kommune

Herlev Kommune

Aabenraa Kommune

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Østjyllands Brandvæsen, Forebyggende afdeling

Det regionale område:

Ansatte på den akademiske fællesoverenskomst og tandlægeoverenskomsten

Aarhus Universitetshospital

Aalborg Universitetshospital

Region Sjælland, Regionshuset - Odense Universitetshospital

Region Hovedstadens Apotek

Speciallæger i radiologi og anæstesiologi, der er ansat i henhold til overenskomst for overlæger, og læger ansat i henhold overenskomst for underordnede læger, der er beskæftiget inden for specialerne radiologi og anæstesiologi:

Amager-Hvidovre Hospital

Bispebjerg

Frederiksberg Hospital

Bornholms Hospital

Herlev-Gentofte Hospital

Holbæk Sygehus

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Midt

Hospitalsenheden Vest

Nordsjællands Hospital

Nykøbing F. Sygehus

Næstved Sygehus

Odense Universitetshospital

Regionshospital Nordjylland

Regionshospitalet Randers

Rigshospitalet

Sjællands Universitetshospital

Slagelse Sygehus

Sydvestjysk Sygehus

Friklinikken Region Syddanmark

Sygehus Lillebælt

Sygehus Sønderjylland

Aalborg Universitetshospital

Aarhus Universitet

Dansk Sygeplejeråd har udvalgt 6000 sygeplejersker landet over til en eventuel strejke. Kræftområdet, børneafdelinger og psykiatrien er alle holdt fri.

Her er arbejdspladserne Dansk Sygeplejeråd har udtaget til strejke i både kommuner, stat og regioner:

Arbejdstilsynet

Statens Serum Institut

Kriminalforsorgen

Syddansk Universitet

SOSU nord (alle lærere)

SOSU Nord Vendsyssel (alle lærere)

SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens (alle lærere)

SOSU Syd (alle lærere)

Campus Holsterbro University College (Alle undervisende sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og bygningskonstruktører)

Campus Aarhus N (Alle undervisende sygeplejersker og bioanalytikere)

Metropol Sigurdsgade (Alle undervisende sygeplejersker, bioanalytikere og jordemødre)

Metropol Tagensvej 86 (Alle undervisende sygeplejersker)