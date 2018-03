Ulveråd skal dæmpe frygt for ulve: Lad ikke børn gå alene i naturen Projekt Ulvedialog i Vestjylland har ført til præcise ulveråd. Jeg er ikke bange for ulven, siger lokalborger.

Små børn skal ikke rende rundt alene i skoven - og lad være med at løbe ture med høretelefoner på.

Sådan lyder forskernes råd nu til folk, som er naboer til ulve.

Det skriver DR Midt- og Vestjylland.

Det seneste halve år har over 30 borgere fra landsbyerne Idom og Råsted i Vestjylland deltaget i Projekt Ulvedialog sammen med forskere fra Aarhus Universitet.

Dæmpe ulvefrygt

Det har ført til en række præcise, praktiske råd, der skal dæmpe frygten ved at være nabo til ulven.

»Lad ikke børn gå alene i naturen, før de kan agere fornuftigt på mødet med en ulv«, siger Peter Sunde, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og ansvarlig for ulveforskningen i Danmark.

»Og lad være med at løbe med høretelefoner, så du bliver uopmærksom på, hvad der foregår omkring dig«, tilføjer han.

Det sidste råd tager udgangspunkt i en enkeltstående alvorlig begivenhed med dødelig udgang.

Kun ét dødeligt møde med ulv

Der har nemlig været et eneste tilfælde i nyere tid i den vestlige verden, hvor et menneske uprovokeret er blevet angrebet af ulve, fortæller Peter Sunde.

»Det var en kvindelig motionsløber i Alaska, som løb med ørepropper og formentlig aldrig oplevede, at hun udløste et ulveangreb, fordi hun var uopmærksom«, siger han.

Lokalborger Anne-Sofie Hermansen har taget del i Projekt Ulvedialog. Hun er glad for at få en stemme i debatten.

»Jeg er ikke bange for ulven, men jeg synes, at det er væsentligt at få en stemme i debatten. Det er vigtigt at få et rum, hvor man bliver hørt, når man er bekymret - og det synes jeg, vi har fået«, siger hun.

Samme som at møde en stor hund

Hvis du møder en ulv i naturen, som ikke umiddelbart løber væk, skal du lave larm og gå direkte mod ulven.

Du må ikke gå i panik og løbe væk, for på den måde kan du udløse ulvens jagtinstinkter.

Det er helt det samme råd, som hvis du møder en stor hund, der er løs i naturen, fortæller Peter Sunde.

Risikoen for, at mennesker bliver angrebet af ulve, er minimal, men den er aldrig lig nul, siger han.

Resultaterne fra Projekt Ulvedialog præsenteres på et borgermøde i Idom mandag aften, som er målrettet beboerne i området.

