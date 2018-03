Politi leder efter lastvogn efter uheld med syvårig

Politiet leder efter en lastvogn efter et mindre færdselsuheld i Nørager mandag morgen, hvor en syvårig dreng på cykel blev ramt, skriver Nordjyske.dk.

Uheldet skete klokken 7.30 på Bredgade. Drengen fik ikke alvorlige skader ved hændelsen, oplyser Nordjyllands Politi.

Politiets vagtchef siger ved 13-tiden til Ritzau, at man endnu ikke har et sikkert signalement af lastvognen. Foreløbig har politiet talt med et enkelt vidne.

Præcist hvordan det gik til, at lastvognen og den unge cyklist kom i nærkontakt, er først på eftermiddagen mandag ikke klarlagt.

Chaufføren på lastvognen standsede ikke op, men fortsatte sin kørsel.

ritzau