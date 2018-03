Mød anti-ambassadøren, der opfordrer udlændinge til at holde sig langt væk fra Danmark

De blev ramt

Udvist efter rod i rengøringen

12-tals studenten Marius Youbi blev i januar 2016 udvist fra Danmark, fordi han i 2 måneder arbejdede mere end de 15 tilladte timer om ugen som rengøringsassistent, så han kunne betale for sit ingeniørstudie på Aarhus Universitet i Herning.

Youbi havde betalt 276.000 kroner for studiet, da han – trods demonstrationer og 18.000 underskrifter fra vrede borgere – blev udvist til sit hjemland, Cameroun, Måneden efter kom han tilbage til Danmark, da Ikast-firmaet KK Wind Solutions ansatte ham som fuldt lønnet ingeniør.

En stor bøde til kammermusikeren

Den internationalt anerkendte kammermusiker Rachel Bullen blev i februar idømt 33.000 kroner i bøde, da hun brød stedfæstningen i sin arbejdstilladelse.

Hun havde uden at få lov spillet med andre end Esbjerg Ensemble, og dertil havde hun undervist en talentfuld elev på Kolding Musikskole, som fik en bøde på 80.000 kroner.

»Jeg følger mig ikke længere velkommen i Danmark«, sagde Rachel Bullen om dommen, som fik hende til at forlade Danmark og rejse hjem til Australien.

DTU fik bøde for betaling til censor

Berlingske skrev i oktober, at Danmarks Tekniske Universitet havde modtaget en bøde på 60.000 kroner for at betale en amerikansk forsker fra Syddansk Universitet for at være censor. I artiklen klagede Novo Nordisk over reglerne.

Chef for talentrekruttering Hans Ubbe Ebbesen fortalte, at Novo havde mistet sin fast-track-adgang, fordi en studerende havde arbejdet mere, end reglerne tillod: »Det er kritisk for os. Vi gør alt, hvad vi kan, for at leve op til de ret strenge krav«.

