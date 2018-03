Lego-salget vokser kraftigt i Kina

På overfladen er der ikke meget at glæde sig over for Lego-koncernen, når det gælder salgstallene for 2017.

Legetøjskoncernens omsætning faldt sidste år, men det betyder ikke nødvendigvis, at efterspørgslen på legoklodser er nedadgående.

For det første har salget været ramt af, at Lego har ryddet op i lagrene og derfor har solgt ud med rabat.

For det andet er der regioner i verden, hvor salgstallene er voksende.

Som nu i Kina, hvor omsætningen ifølge Lego-koncernen er vokset med »tocifrede rater«.

»For nylig blev et partnerskab indgået med en af landets største internetvirksomheder, Tencent, og der er planer for yderligere ekspansion af Lego-koncernens tilstedeværelse i dette strategisk vigtige marked«, hedder det i regnskabet.

Kigger man på, hvilke produkter der har solgt bedst, har det været gavnligt for salget, at der sidste år udkom en tegnefilm med Ninjago-figurerne.

Også Star Wars-serien nød i andet halvår godt af, at den ottende film om Skywalker-klanen fik premiere i december.

Men ellers er det de mere klassiske serier som Lego City og Lego Duplo, der ifølge Lego klarer sig bedst.

ritzau