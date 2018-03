Væltet lastbil spærrer fynsk motorvej i begge retninger

Gladsaxe Kommunes uprøvede idé om at samkøre data om familiers historik og via point opspore potentielt udsatte børn er blevet ophøjet til et regeringsinitiativ.

Familiechef Tine Vesterby Sørensen siger, at hun blev ganske overrasket over, at regeringen ville give Gladsaxe Kommune lov til at iværksætte systemet. Og ikke nok med det – også give alle andre kommuner adgang til at samkøre data fra deres forskellige registre på tværs af forvaltninger for at udpege risikofamilier.

»Vi har prøvet at lave et system, hvor vi kunne samkøre de her data og trække en liste, som vi kunne bruge til sagsbehandling. Dataudviklingsfolk har allerede lavet listen; jeg ved lige nu, at vi har børn i Gladsaxe, som ikke er blevet opsporet, men som bor i en familie, hvor de her risikoindikatorer er til stede. Vi må ikke kontakte de familier i dag, fordi det er ulovligt at bruge de data til sagsbehandling, men når vi får lovhjemmel, regner vi med, at systemet er valideret og klart«, siger Tine Vesterby Sørensen.

Politiken fortalte lørdag om regeringens initiativ i ghettopakken om »dataunderstøttet opsporing af udsatte børn«. Det udspringer direkte af Gladsaxes ansøgning om et frikommuneforsøg. I Gladsaxes system har fagfolk udpeget en række risikoindikatorer, og hver datakilde afføder point til et barns familie.