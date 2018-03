Strejkeramte forældre i Ballerup: Det er surt med en strejke, men pædagoger får alt for lidt i løn, så det er helt fint

FOR ABONNENTER

Det er ved at være sidst på eftermiddagen i børnehuset Kirstinevang i Ballerup. Det er efterhånden kun en håndfuld, der mangler af blive hentet, og børnene løber, leger og griner. Flyverdragterne hænger på rad og række, og børnene hjælpes i overtøjet. Den særlige stemning, man kun kan opleve i en børnehave sidst på dagen: barnlig begejstring over at blive hentet af sine forældre blandet med behovet for at presse det sidste ud af den leg, man lige var i gang med.