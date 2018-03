17-årig pige er død efter motorvejsulykke - to andre piger er alvorligt kvæstede

Onsdag eftermiddag mødes Kommunernes Landsforenings bestyrelse (KL) i Aalborg Kongres & Kultur Center for at tage stilling til det strejkevarsel, de kommunalt ansatte har skrevet under på.

KL har vedtaget en lockoutpolitik, der indebærer, at de svarer igen med en lockout, hvis de bliver truet med en konflikt. Derfor opfordrer kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, nu bestyrelsen til at gøre brug af den politik.

»Det er hele logikken i vores lockoutpolitik. Du kan jo godt høre, hvad jeg mener. Jeg mener, at det er naturligt at bruge den lockoutpolitik, som vi har vedtaget, men det er sagt i respekt for, at det er hele bestyrelsen, der aktiverer den«, siger Michael Ziegler.

Hans opfordring skal ses i kølvandet på tirsdagens annoncering af, at 10.900 lærere og pædagoger vil blive ramt af en strejke i udvalgte kommuner. Det, frygter han, vil ramme borgerne uforholdsmæssigt hårdt.