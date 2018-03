Statsansattes topforhandler: Sophie Løhdes lockoutvarsel løfter konflikten op til et helt nyt niveau

Sophie Løhde optrapper konflikten, og det kommer til at gøre ondt.

Det mener Flemming Vinther, der er formand for Centralorganisationernes Fællesorganisation (CFU) og de statsansattes topforhandler.

Han reagerer på, at statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V) onsdag har varslet lockout for 120.000 af de i alt 180.000 statslige ansatte.

Lockouten vil berøre samtlige ministerområder og kan træde i kraft fra 10. april.

Beslutningen om lockout er et svar på de offentlige ansattes strejkevarsler, forklarer Sophie Løhde.

»Vi har kigget de faglige organisationers strejkevarsel igennem, og det er tydeligt, at der er spekuleret i at strejke der, hvor det gør mest ondt«, siger hun til et pressemøde i Finansministeriet.

Men det giver sig selv, at statslige ansattes strejke vil ramme »vitale samfundsdele«, når det netop er, hvad de beskæftiger sig med, siger Flemming Vinther, der er de statsansattes topforhandler.

Modsvaret er ude af proportioner, mener han:

»At sige, at en strejke bestående af 10 procent af de statsansatte vil give store gener for mange i befolkningen, og så samtidig lockoute otte gange så mange sender jo nogle helt klare signaler. De vælger at løfte det op til et helt nyt niveau«, siger han.

Statens håb er, at et lockoutvarsel kan presse et forhandlingsresultat igennem, forklarer Sophie Løhde under et pressemøde i Finansministeret.

»Jeg er klar over, at sådan en lockout er en stor ting. Men jeg ser ingen anden udvej«, siger hun.

Flemming Vinther er da heller ikke voldsomt overrasket over Sophie Løhdes udmelding. Lockouten falder ud til statens fordel, mener han.

»En lockout, der omfatter 120.00o medlemmer, vil gøre det dyrere for de faglige organisationer (som skal kompensere de ansatte for manglende løn, red.) Samtidig skal man ikke være blind for, at staten sparer penge på det her. Staten går ikke neden om og hjem. Det er asymmetrisk, at arbejdsgiverne tjener penge og ikke det modsatte«, siger han.

Stridspunktet i overenskomstforhandlingerne er løn, betalt spisepause og lærernes arbejdstid. Hvis der ikke findes en løsning i Forligsinstitutionen, kan en konflikt blive indledt med strejker fra den 4. april og lockout fra den 10. april.