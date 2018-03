Sådan vil en storkonflikt kunne påvirke dig

Med varsler om både strejker og lockout risikerer hele den offentlige sektor at blive kastet ud i en storkonflikt.

Alle lønmodtagerorganisationerne på det statslige, regionale og kommunale område har varslet strejke og onsdag formiddag varslede innovationsminister Sophie Løhde (V) en lockout af omkring 120.000 ansatte på det statslige område som modsvar. En lockout på det statslige område omfatter dermed så godt som alle statsansatte og kan starte den 10. april.

Senere i dag skal KL ligeledes tage stilling til om strejkevarslerne på det kommunale område skal modsvares af en lockout.

Det hele kan endnu afblæses, hvis parterne finder en løsning i Forligsinstitutionen ligesom forligsmanden Mette Christensen kan udskyde en eventuel konflikt med to gange 14 dage. Begge parter har da også givet udtryk for, at ingen ønsker en storkonflikt, og at man fortsat håber på at finde en løsning.

Intet er derfor sikkert endnu, men hvad vil det få af betydning for din hverdag, hvis det kommer så vidt?

OK18 Overenskomster for omtrent 750.000 ansatte i staten, kommunerne og regioner udløber 1. april. Parterne har ikke kunne lande en aftale om nye overenskomster, og er derfor havnet i Forligsinstitutionen, der skal forsøge at mægle mellem parterne. I tilfælde af uoverensstemmelser kan lønmodtagerne varsle strejke og arbejdsgiverne kan varsle lockout. Strejke er et redskab lønmodtagerne kan bruge. Det skal varsles 30 dage før, det indtræffer. Mindst 10 procent skal udtages for, at en strejke er gyldig. I mange tilfælde bliver udtaget lønmodtagere fuldt kompenseret med løn fra fagforeningens strejkekasser og konflitfonde.

er et redskab lønmodtagerne kan bruge. Det skal varsles 30 dage før, det indtræffer. Mindst 10 procent skal udtages for, at en strejke er gyldig. I mange tilfælde bliver udtaget lønmodtagere fuldt kompenseret med løn fra fagforeningens strejkekasser og konflitfonde. Lockout er arbejdsgivernes redskab. Den skal ligeledes varsles 30 dage før, det indtræffer. Her er det arbejdsgiverne, der sender medarbejderne hjem uden løn. En lockout vil som oftest omfatte flere end ved en strejke, derfor kan det presse fagforeningernes strejkekasse og konfliktfonde, hvis der skal kompenseres for medlemmernes løn. Redskabet blev sidst anvendt i den offentlige sektor i 2013 med lærerlockout. Vis mere

Staten - togdrift vil gå i stå og eksamener kan blive aflyst

De statsansattes lønmodtagerorganisationer havde på forhånd varslet, at mindst 15.000 ansatte på op til 150 arbejdspladser var blevet udtaget til en strejke, der skal begynde den 4. april. Sophie Løhde har imidlertid reageret ved at varsle lockout for 120.000 statsansatte. Det omfatter altså stort set hele det statslige område med undtagelse af afgørende områder som efterretningstjenesterne. En lockout vil finde sted fra 10. april.

Det statslige område er altså foreløbigt det første område, der har udsigt til at lukke helt ned i april måned i en storkonflikt, hvis ikke parterne finder en løsning.

I tiden fra den 4. og frem til den 10. april er det dog fortsat kun de arbejdspladser, der er udtaget til strejke, der risikerer at være lukket ned. Her har Akademikerne varslet, at omkring 6.000 medlemmer vil blive omfattet. Det er hovedsageligt embedsmænd i blandt andet Finansministeriets departement, Socialstyrelsen, Banedanmark, SKAT og en lang række nordsjællandske gymnasier.

I HK Stat er Banedanmark og dens trafikledere, der er ansat på overenskomster, udtaget til strejke. Det omfatter cirka halvdelen af alle Banedanmarks trafikledere. De varetager centrale funktioner i togdriften og en konflikt vil altså betyde, at store dele af togdriften vil blive udfordret og mange togafgange vil blive aflyst.

Det gælder blandt andet hele S-togs-netværket i hovedstadsområdet og trafikstyringen i Roskilde, der tager sig af hele Sjælland.

Derudover er en række nordsjællandske og københavnske gymnasier blevet udtaget til strejke, hvilket vil betyde, at hele gymnasier må lukke under en strejke. I bedste fald vil en storkonflikt gå ud over tusindvis af gymnasieelevers eksamensforberedelser - i værste fald vil en strejke lappe ind over de første af elevernes afsluttende eksamener.

Helsingør Stifts præster, der er ansat på en overenskomst, er også udtaget til strejke, og det vil kunne gå udover planlagte bryllupper, gudstjeneste og konfirmationer. Vi ved endnu ikke, om det samme kan gøre sig gældende i andre sogn i tilfælde af en lockout.