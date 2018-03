Mand smed granat fra sin cykel: Jeg var træt af Black Army

Det var utilfredshed med Black Armys tilstedeværelse i Herning, der fik en nu 33-årig mand til at kaste en håndgranat mod bandens klubhus i december 2016.

Det fortæller han ifølge Herning Folkeblad i Retten i Herning.

Eksplosionen skadede biler og bygninger i en afstand af 55 meter.

»Jeg var træt af, at Black Army var i Herning. De hærgede og delte dummebøder ud. Jeg var forarget over det«, siger han ifølge avisen.

Manden forklarer, at han kom cyklende hen til klubhuset.

»Jeg holder stille for at sikre mig, at der ikke er folk i nærheden. Jeg hiver splitten, smider håndgranaten og cykler ned mod slagteriet for at komme i sikkerhed«, lyder det.

Ingen kom til skade ved granatkastet 13. december 2016, men det er onsdag kommet frem i retten, at håndgranaten er dræbende på 16 til 18 meters afstand.

Anklager kræver forvaringsdom

Cirka en måned efter angrebet i klubhuset angreb manden ifølge anklagen en mand på en adresse i Hatting nær Horsens. Her skal han have skudt sit offer fra tre til fire meters afstand gennem et stuevindue.

Skyderiet skete 16. januar klokken 22.40, og her blev ifølge anklageskriftet affyret fire skud med en skarpladt ni millimeter pistol.

Et skud ramte angiveligt det mandlige offers højre underben, et skud venstre underben og et tredje ramte venstre lår. Det fjerde skud ramte den sofa, som offeret sad i.

Skuddene har givet offeret varige mén - blandt andet nedsat førelse i foden og varige nerveskader.

Den 33-årige blev anholdt i marts sidste år.

Han har ikke selv har banderelationer, har anklageren i sagen, Lise Hebsgaard, tidligere forklaret til Ritzau.

Lise Hebsgaard kræver ham idømt forvaring. Kravet skyldes en udtalelse fra Retslægerådet.

Sagen er sat til at vare fire dage. Den sidste dag er 5. april.

ritzau