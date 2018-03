Tidligere PET-chef sigtes for brud på tavshedspligt i bog 11. oktober blev Jakob Scharf meldt for brud på tavshedspligt i bogen "Syv år for PET". Nu er han sigtet.

Næsten halvandet år efter at Københavns Politi modtog en anmeldelse, er den tidligere PET-chef Jakob Scharf blevet sigtet for at have brudt sin tavshedspligt i forbindelse med bogen 'Syv år for PET'.

Det bekræfter Københavns Politi.

I bogen beretter Scharf om en række konkrete terrorsager, som tidligere har været omtalt, og som har været for retten. Desuden fortæller han om samarbejdet med udenlandske efterretningstjenester.

Og det fik altså hans tidligere arbejdsgiver til at politianmelde ham 11. oktober 2016. Desuden gik PET til domstolene for at få stoppet bogen, der er skrevet af Morten Skjoldager.

Hos Københavns Politi kan man på nuværende tidspunkt ikke sige mere i sagen.

»Vi kan ikke kommentere yderligere, fordi efterforskningen stadig er i gang«, siger Claus Buhr fra kommunikationsafdelingen.

Jakob Scharf forlod posten som øverste chef for Politiets Efterretningstjeneste i december 2013 efter tiltagende kritik af hans ledelse.

Jakob Scharf har ikke svaret på Ritzaus henvendelser. Til DR Nyheder oplyser han, at han ikke vil kommentere sigtelsen.

ritzau