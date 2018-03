Danske Regioner varsler lockout af 70.000 ansatte

Danske Regioner varsler en lockout af omkring 70.000 regionalt ansatte, som modsvar på konfliktvarsel. Lockouten kan starte den 10 april.

Det skriver Danske Regioner på sin hjemmeside.

»Strejkevarslerne har bragt os i en ulykkelig situation«, siger Anders Kühnau, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn i en pressemeddelelse

»Lad mig sige klart, at vi stadig tror og håber på en forhandlingsløsning, så Danmark ikke kastes ud i en konflikt. Men i den nuværende situation er vi tvunget til at varsle lockout«, siger han.

Lockout-varslet kommer efter, at de ansatte i landets regioner mandag varslede, at 2.000 overlæger og yngre læger og 6.000 sygeplejersker ville strejke på vegne af de ansatte i regionerne.

Danske Regioner skriver i en pressemeddelelse, at de har valgt at svare igen med et lockout-varsel, fordi fagforeningerne har udvalgt personalegrupper hvis fravær de facto vil gøre andre faggruppers arbejde umuligt. Det er bl.a. tilfældet med det personale, som skal sørge for, at hospitaler er rene og instrumenter er sterile.

»Vi kan ikke forsvare at udbetale løn til grupper, som går uvirksomme rundt på afdelinger uden patienter. Det vil være uansvarligt overfor skatteyderne, der betaler. Og det er urimeligt overfor patienterne. Man skal huske, at opgaverne – f.eks. operationerne - jo ikke forsvinder, og at regionerne efter en eventuel konflikt skal lønne personale for at indhente de opgaver, som er blevet udskudt«, siger Anders Kühnau

Det præcise omfang af lockouten er endnu ikke endelig fastlagt. Men det står klart, at de store sygehuse, der allerede er ramt af den bebudede strejke, vil blive hårdt ramt. Et skøn er, at op imod 70.000 berøres af en konflikt - det svarer til over halvdelen af de ansatte i regionerne.

Dog er en række sårbare patientgrupper, herunder alle psykiatriske patienter, undtaget fra lockouten.