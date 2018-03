Anklager: Tiltalt ubådskaptajn søgte på torturvideoer kort før sejltur med Kim Wall

SAGEN KORT Torsdag den 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd »Nautilus«. Den synker, men kaptajnen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet ved Amager Fælleds kyst. Den var forsøgt tynget ned med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 ton. Vis mere

Ifølge anklager i ubådssagen Jakob Buch-Jepsen viser obduktionen af den svenske journalist Kim Wall ikke, at hun døde af kulilteforgiftning. Det er ellers den forklaring, den anklagede har givet politiet.

En koncentration af kulilte i ubåden er mulig, men det ville samtidig have medført en voldsom varmeforsyning. Men en undersøgelse af liget tyder ifølge anklageren ikke på, at hun har været udsat for en sådan varme.

Det er voldsomme oplysninger, anklageren afslører i sagen mod den ubådskaptajn, der i Københavns Byret står tiltalt for at have myrdet den svenske journalist Kim Wall.

Under Jakob Buch-Jepsens fremlæggelse har han præsenteret en række af de fund, der ifølge efterforskerne belaster ubådskaptajnen.

Det viser sig blandt andet, at der blev fundet spor af sædvæske i de underbukser, den tiltalte var iført, da han blev anholdt. Der er også fundet blod fra den svenske kvinde ved hans næsebor.

Anklageren fremlagde også, at Kim Wall tilsyneladende har været spændt fast i ubåden. Der er mærker efter stropper på arme og ben. Og blandt de effekter, der er fundet på havbunden, og som er knyttet til sagen, er netop den slags stropper.

Ifølge anklageren er hendes underbenklæder - trusser og strømpebukser - fundet i ubåden, beskadigede og med vrangen vendt ud. I ubåden er der fundet spor af Kim Walls blod på gulvet.

Mulig interesse for voldsom kvindemishandling

Anklageren bygger sagen på en omfattende efterforskning. Ubåden er blevet gennemgået ganske nøje af kriminalteknikere. Det samme er blandt andet den tiltaltes computer, som har vist sig at rumme optagelser af meget brutal, seksuelt præget, mishandling af kvinder.

Politiet har været i stand til at genkalde indholdet af hans mobiltelefon og blandt andet fundet videoer, der ser ud til at vise tortur af kvinder, og hvad politiet mener at være et drab på en kvinde. Han har - ifølge anklagemyndigheden - også ganske kort før den sejltur, der endte med at koste Kim Wall livet søgt på indhold, der rummede kvinder, smerter og halsoverskæringer.

Under sin forelæggelse af sagen har anklager Jakob Buch-Jepsen oplyst, at den svenske journalist ser ud til at være død enten ved kvælning eller halsoverskæring.

Blev inviteret om bord ganske pludseligt

Det hele begyndte ifølge Buch-Jepsen den 10. august sidste år, da ubådskaptajnen skrev en besked til den svenske journalist, som han havde skrevet sammen med om et interview til magasinet Wired.

»Skibet er klart og i god stand. Venter bare på magasinet Wireds reporter«, lød beskeden.

»Fantastisk. Er blot nogle få min. herfra«, svarede Kim Wall.

Hun mødte ham ved ubåden 'Nautilus' og stævnede ud fra Københavns Havn med ubådskaptajnen ved roret.

I dag sidder han tiltalt for drab på den unge kvinde, en forbrydelse han nægter sig skyldig i. Han erkender dog, at han er skyldig i usømmelig omgang med lig.

Hendes seneste livstegn kom den dag i en sms-korrepondance med kæresten klokken 20.16:

»Jeg er stadig i live forresten, men går ned nu. Jeg elsker dig. Han har også medbragt kaffe og kager«, oplyste anklageren Jakob Buch-Jepsen, da han gik i gang med at fremlægge sagen.