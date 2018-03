Flere anholdt i stor aktion med PET og politiet i Nordsjælland Et større antal betjente er rykket ud til flygtningeboliger, bekræfter talsmand.

Flere personer er anholdt under en stor aktion, som PET deltog i i Birkerød, meddeler Nordsjællands Politi

Nordsjællands Politi har i samarbejde med Københavns Politi og PET foretaget ransagninger på en adresse i Bistrup ved Birkerød i forbindelse med en igangværende efterforskning. I den forbindelse er der anholdt en række personer. Pt ikke yderligere i øjeblikket #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) March 8, 2018

Nordsjællands Politi er torsdag i gang med en større aktion, som skyldes en efterforskning, der sker i samarbejde med PET og Københavns Politi.

Aktionen finder sted på Bistrup Byvej, hvor Rudersdal Kommune har flytningeboliger. Politiet er talstærkt til stede, oplyser Politikens fotograf på stedet.

Talsmand for Nordsjællands Politi Henriette Døssing ønsker torsdag ikke at gå i detaljer.

Foto: Jens Dresling Nordsjællands Politi er talstærkt til stede på Nordvanggård i Bistrup i Nordsjælland, hvor Rudersdahl har flygtningeboliger.

»Det er en aktion i forbindelse med en igangværende efterforskning«, siger hun til Ritzau.

Hun ønsker ved 10-tiden ikke at svare på, om der er sket anholdelser. Heller ikke det eller de steder, som betjentene er sendt ud for at undersøge og ransage, ønsker hun umiddelbart at give oplysninger om.

Flere betjente er i gang med en ransagning, oplyser Local Eyes til Ritzau ved middagstid.

Ifølge BT blev »20 større politibiler« set i Lyngby, hvor de kørte mod nord.

Flygtningeboligerne ligger i Nordvanggård, hvor der tidligere lå et kloster.

At Politiets Efterretningstjeneste er involveret, kan indebære, at efterforskningen drejer sig om for eksempel våben eller terror.

Politiken og Ritzau