51-årig var med til at bagbinde ældre kvinde under røveri

51-årige Jens Henning Munk er torsdag blevet idømt fem og et halvt års fængsel af et nævningeting i Retten i Herning for at være den ene af to personer, der 5. juli sidste år begik et voldsomt hjemmerøveri hos en 85-årig kvinde i Skjern.

Undervejs i røveriet blev den ældre kvinde overfaldet, bagbundet med tape og sparket. De to røvere gav desuden kvinden stød med en strømpistol.

Under røveriet dukkede kvindens 72-årige bror op hos sin søster.

Han blev ligeledes sparket og slået - blandt andet med en pulverslukker - og bundet med tape.

72-årig vristede sig fri

Derefter stak de to røvere af med et udbytte på omkring 4.000 kroner og noget sølvtøj.

Det lykkedes den 72-årige mand at vriste sig fri, hvorefter han med en fjerkræsaks fik skåret det tape, søsteren var bundet med, op.

Efter overfaldet blev både den ældre kvinde og hendes bror indlagt på Regionshospitalet i Herning. De blev udskrevet dagen efter.

Anden hjemmerøver på fri fod

Jens Henning Munk blev anholdt 31. juli. På gerningsstedet havde man fundet en lommelygte med kæde og et headset, hvorpå man fandt dna, der med stor sandsynlighed tilhørte den 51-årige.

Ifølge Dagbladet Ringkjøbing-Skjern afsonede 51-årige Munk på gerningstidspunktet en dom i fodlænke og måtte kun forlade sit hjem mellem klokken 18 og 20.

På dagen for røveriet var han ikke hjemme fra 17.58 til 20.05. Røveriet blev anmeldt til politiet 20.15.

Politiet har endnu ikke pågrebet den anden hjemmerøver.

Den dømte har anket dommen med påstand om frifindelse.

