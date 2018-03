De praktiserende læger skal alligevel ikke vaccinere bi- og homoseksuelle drenge mod hpv

Herudover oplyste PLO - igen ifølge Sundhedsministeriet - at registreringerne ville kræve en række tilretninger i lægernes it-system, og det ville tage tid.

Alt i alt var der for mange besværligheder forbundet med lægernes deltagelse set i sammenhæng med, at pilotprojektet skal gennemføres i 2018, lyder det fra Sundhedsministeriet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby bekræfter, at ministeriet blot har fulgt Sundhedsstyrelsens anbefaling.

»Sundhedsstyrelsen har anbefalet overfor mig, at man udelukkende gør brug af den model, der inkluderer Aids-Fondet, fordi det var vigtigt, at pilotprojektet kom til at køre hurtigt«, siger hun.

Men at det ikke var tvisten om et 'bøsseregister', der skilte partnerne, stemmer ikke overens med det, PLO's repræsentanter i forhandlingerne har fortalt, siger Henrik Dibbern.

»Jeg tror, at ministeriet skulle prøve at vende tilbage til PLO, for det er ikke rigtigt, (at det var andre store krav red.). Vores vigtigste indvending var det her bøsseregister. Der er også andre ting, vi ikke synes er så imponerende ved det her projekt, men det er jeg helt sikker på, at vi kan finde løsninger på«, siger han.

På sigt kan flere få hpv-vaccinen

At lægerne burde have givet sig mere for at lette drengenes adgang til hpv-vaccinationen, afviser Henrik Dibbern.

»Jeg synes faktisk, der er nogle principper, man skal holde fast i. Der har været så mange eksempler på, at det offentlige anvender data på en måde, så man ikke er tryg ved, at de bare får registre over hvad som helst. Eksempelvis når kommunerne vil bruge indsamlede oplysninger til at lave registre over børnene. Jeg synes, der er grund til at være forsigtig«, siger han.

Henrik Dippern peger også på, at Danske Regioner kun forventer, at der skal ordineres 500 vaccinationer om året. Det er, uanset hvem der giver indsprøjtningerne, slet ikke nok, mener han.