Politisk strid på Balkan får ure i det meste af Europa til at gå forkert Frekvensen i det europæiske elnet har i over en måned ikke ligget på præcis det normale niveau, 50 hertz. Det har fået mange ure til at gå seks minutter for langsomt.

Masser af ure i Europa, også i Danmark vest for Storebælt, er for tiden over fem minutter bagefter, fordi de to Balkan-naboer Serbien og Kosovo har det svært med hinanden.

Det lyder langt ude, men den er god nok: Serberne har ikke leveret strøm nok til Kosovo, og det har fået frekvensen i elnettet til at falde en ganske lille smule, fra 50 hertz til 49,996.

Tilstrækkeligt til at påvirke de mange ure, der styres af frekvensen. Det er typisk ure i radioer, ovne og i varmesystemer, skriver Entso-E i en pressemeddelelse.

Entso-E er samarbejdsorgan for Energinet.dk og de selskaber i andre lande, som har ansvaret for det overordnede elnet og balancen i det.

I pressemeddelelsen nøjes Entso-E med at konstatere, at de politiske uenigheder mellem Serbien og Kosovo har forårsaget problemet. »Der er et påtrængende behov for at finde en politisk løsning«, skriver Entso-E.

Rent teknisk er forklaringen, at Kosovo har brugt mere strøm, end det har produceret, skriver Ingeniøren. Det er Serbien, der skal afbalancere nettet, så produktionen svarer til forbruget, men det har Serbien undladt.

Det har siden midten af januar påvirket frekvensen i hele det centraleuropæiske system, oplyser Entso-E, som først i tirsdags udsendte en pressemeddelelse om sagen.

»Noget lignende er aldrig før sket«, hedder det i pressemeddelelsen.

De to lande, der begge var en del af det tidligere Jugoslavien, er uenige om, hvem der ejer elnettet.

I forhold til det centraleuropæiske system er der ved at blive rettet op på situationen.

Det schweiziske netselskab Swissgrid, som står for at overvåge frekvensen i nettet, har besluttet at sætte frekvensen op til 50,01 hertz. Det får urene til at gå en anelse for hurtigt, og om tre uger vil de manglende knap seks minutter være indhentet, siger Klaus Winther fra Energinet.dk til Ingeniøren.

Når det i Danmark kun gælder ure vest for Storebælt, skyldes det, at Sjælland og omliggende øer er en del af det nordiske system, skriver Ingeniøren, mens resten af Danmark er en del af det centraleuropæiske system.