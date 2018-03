Regeringens nye omfordeling rammer borgernes service og skat Regeringen vil ændre den økonomiske omfordeling i kommunerne. Flere steder vil borgmestre sende en potentiel regning videre til borgerne.

Ledelsen i Kommunernes Landsforening (KL) ønsker mest af alt at gemme debatoplægget væk i et aflåst skab og smide nøglen væk. Men på KL’s topmøde i Aalborg bredte støjen sig fra tilhørerrækkerne op til talerstolen.

For mens regeringen med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i spidsen vil flytte millioner af kroner rundt mellem kommunerne i en ny model for udligning, så gør landets 98 borgmestre deres for at skubbe resultatet i en retning, der gavner netop deres hjemstavn.

Skal vi undgå de værste horrible ting, så slipper vi ikke for at sætte skatten op Ole Bjørstorp (S), borgmester Ishøj Kommune

Fem forskellige modeller ligger allerede på regeringens bord, og to af dem – model 3 og model 5 – arbejder man videre med i forhandlingslokalet, hvor Socialdemokratiet spiller en nøglerolle. Med andre ord: Der vil blive taget penge fra en bunke kommuner. Det er en »nødvendig« opgave, konkluderede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fra talerstolen.

I dag er svaret klart fra de kommuner, der står for skud. Pengene kan ikke tages fra kommunernes kassebeholdning, fordi det i længden selvsagt er en uholdbar løsning. Pengene skal derfor findes på skoler, plejehjem og andre kommunale serviceydelser. Og stik modsat anbefalingen fra regeringen kan skatten blive sat op, lyder det fra flere af de kommuner, der står til at modtage en millionregning.

I Horsens Kommune risikerer man at skulle afgive op mod 103 millioner kroner om året, når reformen er indfaset i 2022. Det svarer til 0,69 procent af skattegrundlaget og er så højt et tal, at kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen har svært ved at se, hvordan pengene kan findes via effektiviseringer.

»Når det er 100 millioner kroner, som det worst case ser ud til lige nu, så bliver vi nødt til at tage hele paletten i brug. Og så forestiller jeg mig også, at man kommer til at hæve skatten«, siger han.

Ekspert: Det vil kunne mærkes

Allerede i dag sker der en omfattende økonomisk omfordeling mellem landets kommuner, der populært sagt har til formål at skabe bedre balance mellem rige og fattige kommuner.

Alene i år flyttes omkring 17 milliarder kroner rundt i landet. Ifølge økonom Niels Jørgen Mau Pedersen fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd kan besparelser for alvor mærkes i de 20 kommuner, som skal spare mere end 0,2 pct. af deres beskatningsgrundlag.

»Det kan man udmønte ved at sætte skatten op eller sætte serviceniveauet ned. Eventuelt en kombination. Alternativt skal man effektivisere eller tage af kassebeholdningen. Mange steder vil det sidste være muligt i al fald i en overgangsperiode, fordi mange lige for tiden er relativt velpolstrede. Men den metode kan selvfølgelig ikke anvendes på langt sigt«, siger han.

I Billund Kommune er borgmester Ib Kristensen (V) også bekymret over, at kommunen i den mest vidtgående model i rapporten fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal afgive op mod 18 millioner kroner i 2022.

»Det er svært at sige, om vi bliver nødt til at pille ved skat eller service. Men vi kan ikke tage det af vores kassebeholdning. På et tidspunkt vil den jo forsvinde. Jeg tror, at vi kan effektivisere for 50 procent af besparelsen. En anden mulighed er at se på vores anlægsinvesteringer. Vi har gang i flere projekter, som kan udskydes. Det kan være renovering af plejehjem eller skoler. Vi vil selvfølgelig prøve at gøre det på en måde, så borgerne ikke mærker det«, siger han.

Ishøj Kommune skal afgive flest penge i forhold til kommunekassens størrelse. En »katastrofe«, siger borgmester Ole Bjørstorp (S), der nødig vil finde alle pengene ved at lave besparelser.