Læserne fortæller: Sådan begravede vi uden hjælp fra en præst

Kvinde, 71 år: »Mindestund på det lokale værtshus«

Afsked uden Gud En stigende andel af bisættelser og begravelser foregår »uden gejstlig medvirken«, som det hedder i statistikken. Der er et lille antal dødsfald hvert år, som ikke registreres, men tendensen er klar. For 10 år siden var omkring 9 procent af alle bisættelser og begravelser, som ikke var religiøse, i dag er det næsten 15 procent. Folkekirken er stadig det, langt de fleste vælger, men sidste år var det 7.831 personer, som kom herfra uden en religiøs ramme. Kilde: Danmarks Statistik Vis mere

Min mand døde efter blot fire dage på hospitalet. Min søn og jeg valgte at invitere til mindestund på det lokale værtshus, hvor min mand godt kunne lide at få sig en øl. Da han var død så pludseligt, satte vi en annonce i lokalavisen, hvor vi inviterede alle til at deltage. Så slap jeg for et »Hils derhjemme«, når jeg gik rundt i kvarteret. Der blev fuldt hus. Jeg havde skrevet en tale, men følte ikke, jeg kunne gennemføre at fremsige den. Den blev derfor omdelt, der var stilhed, til alle havde læst den. Bagefter var der et let traktement, og et lokalt jazzband spillede. Det egentlige farvel tog min søn og jeg en tidlig morgen, hvor vi cyklede ned og strøede hans aske i Øresund ved Knud Rasmussens statue. Bagefter cyklede vi til bageren og hjem til morgenkaffen. I tiden, der fulgte cyklede jeg ned til statuen hver morgen og snakkede med ham, akkurat som man gør ved et gravsted. Der er mange, som har sagt, at det er utroligt stærkt af mig at have sagt farvel på denne måde til min mand, som kun blev 65 år. Men det ville hav været endnu værre at skulle lytte til en præst, som ikke havde kendt ham.

Kvinde 55 år: »Vi har brug for ceremonierne«

Min far var ateist, og han havde besluttet, at der ikke skulle være nogen ceremoni, når han døde. Han skulle brændes og på de ukendtes. Vi respekterede hans valg, men det var med en meget tom følelse. Jeg er selv ateist, men jeg vil sikre mig, at mine efterladte får et rum, hvor de kan sørge, for vi har brug for ceremonierne.

Det var mig ganske meget imod at stille op til dette teaterstykke, 70-årig kvinde om at fravælge kirken

Kvinde 71 år: »De fik en overraskelse. Hun havde meldt sig ud af folkekirken«

I august 2017 sagde jeg farvel til en kær skoleveninde. Vi startede i skolen i 1954. Hun var syg i 10 måneder. Vi snakkede aldrig om døden, og hvordan en bisættelse skulle foregå. Da døden kom, og børnene skulle arrangere bisættelsen, fik de en overraskelse. Hun havde meldt sig ud af folkekirken. Så det kunne ikke foregå i kirken. Børnene fik arrangeret bisættelsen fra kapellet på et hospital. Jeg tænkte, det bliver en kold og upersonlig oplevelse. Men i min sorg oplevede jeg et meget smukt farvel. Bedemanden bød velkommen. Der sad to og spillede stille musik, og vi sang et par salmer. Det virkede varmt og hyggeligt. En af sønnerne holdt en varm tale til sin mor. Til sidst spillede de Kim Larsens ’Om lidt bliver her stille’. I medens gik fire børnebørn op til kisten og satte billeder af oplevelser med farmor og hjerter på kisten. Det var en stærk oplevelse, men også en smuk afsked.

Ved en af mine gamle venners bisættelse sang vi ’Når jeg ser et rødt flag smælde’. Han var gammel kommunist, og alle havde det godt med det. Kvinde, 76 år

Kvinde 30 år: »Vi samledes om kisten, lagde breve, blomster og billeder ned til hende«

Vi mistede vores datter. Hun døde i min mave 3 dage over terminsdatoen. Da hun døde, gik hele vores verden i stykker. Vi havde svært ved at forene os med en kirkelig bisættelse, da vi ikke er troende, men vi ville frygteligt gerne have et ritual omkring bisættelsen og en mulighed for at vores venner og familie kunne sige hej og farvel til vores baby. En bisættelse med mange mennesker ville være alt for voldsom for os, og vi blev derfor enige om at samle den nærmeste familie i et kapel, hvor vi valgte at have en åben kiste. Vi samledes om kisten, lagde breve, blomster og billeder ned til hende. Vi lyttede til tre musiknumre. Da de andre havde sagt farvel, tog vi hende op i vores favn en sidste gang og lagde låget på kisten. Det var vigtigt for os, at vi kunne se hende, for at forstå, at hun ikke skulle være hos os. Vi er glade for, at vi valgte en lille og stille bisættelse, det svære var at udfylde det tomrum, som en præst normalt tager sig af. Udføre ritualer og føre ordet. Vi følte os fanget i valget mellem en kirkelig bisættelse, som ikke ville være i vores ånd og den svære mulighed i at skulle ’opfinde’ det eller de ritualer, som vi havde behov for, til at markere hendes eksistens og hendes død. Hvis vi havde kendt til Humanistisk Samfund, er jeg sikker på, at de kunne have været en støtte i forhold til at udfylde det tomrum, som vi oplevede ved, at vi ikke havde nogen præst.

Kvinde, 72 år: »Den personlig afsked kan lige så godt ske i tankerne«

For en del år siden besluttede min mand og jeg, at vi ville brændes, og at vores aske skulle strøs ud over åbent vand et sted, vi holdt af. Vi udfyldte en formular, og vi fik vores børn til at skrive under. Jeg kan anbefale, at man gør det i god tid. Efter min mands død var ingen problemer med at få opfyldt min mands ønske, til gengæld havde familiemedlemmer og venner det svært med, at der ikke blev holdt en afskedsceremoni. Det har min mand og jeg ikke har ønsket. Denne ceremoni – ofte afsluttet med latter og bægerklang – var og er heller ikke lige os. Vi har altid ment, at det personlige forhold og den personlige afsked lige så godt (måske bedre) kunne ske i tankerne, i stedet for ved en ceremoni, hvor der måske også en hel del hykleri og nyfigenhed til stede (ikke fra alle, det ved jeg godt). Børnene og jeg tog afsked med min mand – inde i os selv – da vi stod ved hans dødsleje. Bedemanden ordnede det praktiske med kremering, men vi skulle selv stå for strøning af aske. Dette gjorde mine voksne sønner og jeg også selv, og bagefter tog vi en stille frokost på en nærliggende kro. Askestrøningen var en smuk handling, og midt i sorgen var vi glade for, at vi havde opfyldt hans ønske. Jeg skal strøs ud det samme sted.