Betjente med tunge våben bevogtede sygehus

Flere tungt bevæbnede betjente rykkede fredag formiddag ud til Næstved Sygehus og til en anden bygning i byen, skriver Sjællandske mediers netavis, sn.dk.

Årsagen var, at politiet ledte efter en bestemt person, oplyste vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Han har udvist en adfærd, som gør, at vi meget gerne vil tale med ham«, sagde vagtchef Mikkel Kjærsgaard til Ritzau.

Anholdt kort efter 12

Lidt senere fredag lykkedes det for betjentene at få opsporet manden i en Netto-forretning i Ringstedgade. De anholdt ham lidt efter klokken 12, oplyser vagtchefen fredag eftermiddag.

»Han har udvist mistænkelig adfærd. Det har gjort, at vi har ledt efter ham i Næstved. Nu skal vi have undersøgt ham af en læge, for det er det, han har mest brug for«, siger vagtchefen.

Ingen er kommet til skade, og han har umiddelbart ikke begået nogen lovovertrædelser, oplyser politiet.

Mange mennesker stoppede op for at følge anholdelsen på nærmeste hold, beretter sn.dk.

Også ved den kommunale administrationsbygning i byen tog betjente med lange skydevåben og iført skudsikre veste opstilling, skriver sn.dk.

