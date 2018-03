Bedemænd opfinder nye ritualer til brug udenfor kirken Lysritualer og verdslig jordpåkastelse. Nye ritualer opstår til brug ved bisættelser eller begravelser udenfor kirken.

»Af ord, tanker og kærlighed er du kommet, til ord, tanker og kærlighed skal du blive. Og på den måde skal du leve videre i ord, tanker og kærlighed«. Sådan er ordlyden i et afskedsritual bedekvinde og antropolog Naja Genet May har udviklet.

Det ny ritual er et blandt flere, som er opstået, fordi flere ønsker en ikkekirkelig bisættelse eller begravelse. De nyeste tal viser, at 7.831 personer sidste år blev begravet eller bisat »uden gejstlig medvirken«. Det svarer til knap 15 procent af alle ceremonier.

»Det er en ny begravelseskultur«, mener Naja Genet May, som er indehaver af sit eget firma Unik afsked.

»I en ny kultur må vi opfinde nye ritualer, som kan erstatte de gamle. Men de skal stadig have tråde tilbage, så der er genkendelse«.

Det ny ritual trækker tråde tilbage til det kristne ritual, men hviler på, at vi alle blev til i vores forældres kærlighed, og at vi skal leve videre i vores efterladtes tanker og ord. Ritualet kan ledsages af, at der kastes jord på kisten, hvis de pårørende ønsker det. Jorden har de pårørende selv indsamlet fra et eller flere steder, som den afdøde holdt af.

»Jeg tager løftet om genopstandelsen og et liv efter døden ud af den religiøse kontekst. Det giver mening for mange. Også hvis der er børn med, for så er det med til at gøre noget svært og abstrakt konkret«, forklarer Naja Genet May om ritualet, som hun anslår, at hun foretager 50 gange om året.

Også firmaet Livsceremonier, som ejes af en tidligere præst og en psykolog har udviklet nye ritualer til navngivning, bryllup og begravelser. En af indehaverne, Ane Christensen, som både er psykolog og bedemand, anslår, at de til en begravelse har omkring 20 forskellige ritualer, kunderne kan vælge imellem.

Jeg plejer at sige, at ritualer fandtes lang tid før religionen Bedemand og psykolog, medindehaver af Livsceremonier, Ane Christensen

Det kan være kendte ritualer, som at alle lægger en blomst ved kisten. Eller et nyere lysritual. Her står et stort lys på kisten, som den tætteste pårørende tænder. Herefter siger Ane Christensen, at lyset repræsenterer noget hos den afdøde, eksempelvis vedkommendes omsorg eller kærlighed, og de deltagende i ceremonien opfordres så til at tænde et fyrfadslys i luen, som symbol på, at den afdødes lys nu gives videre. Fyrfadslysenes stilles på kisten.

»Så bliver der et helt lyshav, og folk står tæt rundt om kisten og hører et stykke musik, mens man får krammet«, siger Ane Christensen, som har gennemført ritualet for 20-200 deltagere.

Langt de fleste ceremonier er opbygget som den kirkelige med en indgang, et højdepunkt og en udgang, forklarer Ane Christensen.

»Det virker dramaturgisk godt«.

Det er langt fra alle bedemænd, som udfører, endsige opfinder ritualer. Men Ane Christensen mener godt, at dem der, som hun har specialiseret sig i det, kan.

Vi tror, at ritualerne er nagelfaste, men vi omformer dem, så de passer ind i tiden, og så glemmer vi, at indholdet er ændret Else Marie Kofod, overarkivar og leder af Dansk Folkemindesamling, Det Kongelige Bibliotek.

»Jeg plejer at sige, at ritualer fandtes lang tid før religionen. Et ritual er en symbolsk handling, der har til formål at påvirke noget, for eksempel at skabe over gang fra en tilstand til en anden – ved en begravelse er det overgangen mellem liv og død«, siger Ane Christensen, som oplever, at jo mere de efterladte gør, jo bedre får de bearbejdet dødsfaldet.