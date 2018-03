Lises dna indgår måske i forskning: »Problemet er, at jeg ikke aner, hvad de bruger mine gener til« Som 18-årig fik Lise en svær depression, hvilket betyder, at hendes blod højst sandsynligt er sendt til USA. Hun frygter, at forskningen i hendes gener en dag vil bruges til fosterdiagnostik, så forældre kan vælge børn som Lise fra.

Blodet fra 86.000 danskere er de sidste tre år blevet sendt til USA, hvor de indgår i et stort forskningsprojekt om psykisk sygdom. Danskerne er ikke blevet spurgt om lov, og de kan heller ikke få at vide, om deres gener indgår i iPsych-projektet. Det føles som et overgreb, siger 26-årige Lise, der for otte år siden fik en depression og blev indlagt som selvmordstruet: