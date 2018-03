Ghettoen er ikke sund for børn. Men at rive den ned hjælper ikke nødvendigvis Nye tal viser, at kløften mellem ghettoer og resten af landet øges. Men selv om der i boligområder med mange uden job og uddannelse er en vis sidekammerat-effekt og naboeffekt, er bulldozeren ikke svaret, fastslår tænketank.

Udsatte og socialt belastede voksne i landets ghettoer bliver ikke bedre i stand til at finde job, få en uddannelse eller stige i indkomst ved at blive flyttet til et andet sted.

Til gengæld er der videnskabeligt grundlag for at konkludere, at det kan hjælpe på ungdomskriminaliteten og børnenes senere udvikling at få andre venner og naboer. Små børn, der bliver flyttet ud fra ghettoer, klarer sig væsentlig bedre som voksne.

Men at bruge 12 milliarder kroner på at rive bygninger ned i ghettoerne og på at ombygge dem, er ikke nødvendigvis det mest fornuftige greb.

Det fastslår Jens Hauch, vicedirektør i tænketanken Kraka, der har gennemgået regeringens 22-punkts plan mod parallelsamfund. Kraka har samtidig sammen med konsulenthuset Deloitte regnet på, hvor stort gabet mellem ghettoerne og resten af det danske samfund har vokset sig siden år 2000.

Sidekammerateffekten

»Der er en sidekammerat-effekt i skolen, hvor det er vigtigt, at børn med svag social baggrund omgås børn fra andre typer hjem, hvis de skal få en god uddannelse og et job. Men det kunne man opnå ved at sprede dem til andre skoler frem for at sprede hele familien gennem boligpolitikken«, fastslår Jens Hauch.

Der er også en direkte »naboeffekt« fra boligområdet på unges kriminalitet.

Krakas tal viser, at kriminaliteten blandt unge er faldet lige meget i ghettoområderne og i resten af landet siden år 2000. De unge ghettobeboere er dermed stadig næsten tre gange så kriminelle som unge i resten af landet.

»Sandsynligheden for selv at begå kriminalitet stiger, hvis man bor eller har boet i et ghettoområde, så på det punkt spiller området i sig selv en rolle. Men også det kan imødegås på andre måder end ved at flytte familier«, vurderer han.

Jens Hauch peger her på andre initiativer i regeringens pakke som styrket politiindsats og indsatser mod, at kriminelle overhovedet kan flytte ind i ghettoerne.

Uddannelseskløften

Krakas gennemgang viser også, at blandt beboerne i ghettoerne har to ud af tre kun grundskole i uddannelsesbagagen. I den øvrige befolkning er godt en tredjedel lige så lavt uddannede.

Og mens de lavt uddannedes andel er støt faldende i den danske befolkning som sådan, er den øget svagt i ghettoerne.

»Afstanden mellem en svagt uddannet befolkningsgruppe i ghettoerne og et stigende uddannelsesniveau i resten af befolkningen er selvfølgelig et problem«.

Men Jens Hauch understreger, at det ikke kan påvises, at det er ghettoen i sig selv der skaber problemet med lav uddannelse – eller mange på overførselsindkomst.

»Det skyldes mere, at mange mennesker, der i forvejen er svage, tiltrækkes af de lave boligudgifter i de udsatte boligområder. Ghettoen og de fysiske boligomstændigheder er ikke årsagen. På den måde er der meget i ghettoplanen, der går galt i byen«, siger Jens Hauch.

Stadig flere i ghettoerne får ganske vist en videregående uddannelse. Tallet er steget fra 10 til 15 procent siden årtusindskiftet. Men samtidig er antallet af danskere generelt med en videregående uddannelse steget fra 22 til 32 procent. Så uddannelsesgabet er også øget.

»Problemet er ikke skabt af ghettoen i sig selv, men regeringen kan imødegå det ved at få nogle veluddannede mennesker til i de kommende år at flytte ind i ghettoerne. Det kan bare godt blive en stor opgave«, konstaterer Jens Hauch.

Jobkløften

Tallene fra Kraka afslører også, at 40 procent af ghettobeboerne er i arbejde, og det er stort set det samme tal som ved årtusindskiftet. Mens beskæftigelsen ligger ved 70 procent for resten af befolkningen.

Ifølge Jens Hauch er det »et problem, at der er mange på kanten af arbejdsmarkedet, men igen: man løser det ikke ved at flytte folk ud af ghettoerne«.

Selv om nogenlunde lige så mange er i job i dag som for 17 år siden, viser Krakas tal, at borgere i ghettoerne relativt set tjener mindre end andre. Erhvervsindkomsten per beskæftiget var 1,5 gange højere uden for ghettoerne i 2000, mens skævheden var steget til 1,8 gange i 2016.

Det svarer til, at en beskæftiget person i en ghetto i dag tjener 200.000 kroner, mens en gennemsnitsdansker tjener over 350.000 kroner.

Kriminaliteten i ghettoerne er faldet fra 3,5 procent dømte personer til 2 procent sidste år. Her nærmer ghettoområderne sig danskernes generelle niveau.