Dansk bycykel findes i 50 byer, men københavnske politikere tøver Snart skal politikerne afgøre, om København skal i gang med en forsøgsordning med at lade private firmaer som Donkey Republic tilbyde deres app-styrede lejecykler. P.t. er den dog ikke politisk ønsket i sin hjemby.

Rundt omkring i europæiske storbyer ser man stadig flere flåder af bycykler i blå, røde og gule farver, som kan lejes via en app på mobilen, så man let kan komme rundt i metropolerne.

Nogle er lokale kommunale initiativer, andre er private megakoncepter fra især Kina eller andre østasiatiske lande.

Og så er der i et halvt hundrede byer i Europa også dukket orange danske cykler op opkaldt efter et dyr, der pukler for føden. Firmaet hedder Donkey Republic.

Den unge virksomhed med hovedsæde i København og med æslet som logo har et tæt samarbejde med bystyret i blandt andet Berlin, Barcelona, Budapest, Rotterdam, Wien og mange andre byer, hvor de med politisk forståelse og opbakning driver deres forretning.

Men i deres danske hjemby lever Donkey-folkene livet usikkert. Indtil nu har Københavns Kommune været på nakken af firmaet, fordi 1.000 af deres orange cykler uden kommunal tilladelse fylder i de ofte i forvejen overfyldte kommunale cykelstativer, hvor de bliver stillet op af Donkey Republics medarbejdere.

LOL-rum med hængekøjer

Oppe under de skrå lofter i en massiv bygning på Islands Brygge hedder Donkey Republics mødelokaler ’Fish and chips’-rummet eller ’LOL-rummet’, men nej ... her ikke et bordfodboldspil, som man vist ofte ser i unge kreative opfinderfirmaer. Til gengæld hænger her to hængekøjer. Til at tænke tanker i.

Rundt på etagen summer det fra unge medarbejdere, og der tales engelsk overalt i firmaet, som er støttet af Vækstfonden, en statslig investeringsfond, og også har venturekapitalfonden Howzat Partners i ryggen.

Alexander Frederiksen, en af initiativtagerne bag Donkey Republic, undrer sig over den konflikt, der er mellem den danske æselvirksomhed og Københavns Kommune, »især når nu vi har så godt et samarbejde med andre byer«.

Han er ked af, at mange politikere er skeptiske over for det koncept, som han og et par af hans venner startede i en af vennernes forældres kælder for fem år siden, hvor de eksperimenterede med at opfinde en cykellås, som låses med bluetooth-teknologi i en mobiltelefon.

»Vi synes, at vi har skabt en model, der er mere velegnet til europæiske byer end mange andre koncepter«, argumenterer Alexander Frederiksen.

Om kort tid skal politikerne i København afgøre, om byen skal i gang med en forsøgsordning med at lade private firmaer som Donkey Republic tilbyde deres app-styrede lejecykler til københavnere, pendlere og turister.

Det ventes i givet fald at blive på betingelse af, at de betaler for brug af det offentlige rum, og at de selv stiller parkeringssystemer til rådighed. Blandt de firmaer, som ifølge Politikens oplysninger har udtrykt ønske om at levere mere bycyklisme i København, er kinesiske Mobike, Obike fra Singapore og Urbobike fra Irland.

Samtidig har et flertal af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og Socialistisk Folkeparti understreget, at kommunen i fremtiden skal skærpe kursen over for piratfirmaer som Donkey Republic, der uden tilladelse bruger skatteyderbetalte cykelstativer.

Styr på det

Kommer der en sådan forsøgsordning, der giver et eller flere private bycykelkoncepter adgang til de københavnske gader, bliver de uvægerligt konkurrenter til den officielle eldrevne, hvide bycykel, som støttes af Københavns og Frederiksberg kommuner samt DSB, og som oprindelig blev designet især til pendlere.

Som Politiken skrev forleden, erden rentrugbrødsdrevne Donkey Republic-pedaltrampecykel allerede blevet en reel konkurrent til Bycyklen, hovedstadens officielle delecykel – og en medvirkende årsag til, at Bycyklen har haft faldende brugstal i 2017.

Hver Donkey-cykel i København bruges i snit to gange om dagen. Det er 2.000 ture om dagen og 60.000 om måneden, oplyser Alexander Frederiksen. Dermed er den omtrent lige så meget i brug som den kommunalt støttede bycykel.

Et af kommunens argumenter mod at åbne for flere bycykelsystemer har været, at (ud over at byen allerede har sin hvide elbycykel) københavnerne selv ejer langt over 600.000 cykler. Det er mere end én cykel pr. voksen borger.