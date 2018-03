Fem sager der har vakt opsigt: Bonus til offentlige ledere i søgelyset igen og igen

Tilsynets daværende direktør, Henrik Bjerre-Nielsen, og hans vicedirektører kunne i 2006 og 2007 hæve mellem 105.000 og 130.000 kroner hver, fordi de opfyldte en del af målene i deres resultatlønskontrakter.

Det skrev Jyllands-Posten i 2010.

Professor på Institut for Ledelse på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Verner C. Petersen, kaldte det overfor avisen »absurd«, at direktørerne kunne få bonus, uden at Finanstilsynet levede op til sit hovedformål, nemlig at sikre finansiel stabilitet.

4. Topfolk i Skat blev belønnet for at søsætte skandaleramt EFI-system

Der var store forventninger til gældsindrivelsessystemet EFI, da Skatteministeriet igangsatte udviklingen af det i 2005. Men arbejdet viste sig at være så kompliceret, at it-systemet først blev indført i 2013, seks år senere end planlagt. Og på trods af ventetiden var systemet så fyldt med fejl, at det blev lukket allerede i 2015.

Ifølge DR dokumentaren 'Skeletterne i Skat' lyder den samlede regning for at udvikle og siden skrotte systemet på 1,17 milliarder kroner. Hertil kommer tabte gælds- og skattekroner som konsekvens af systemets fejl.

Men selv om Skat i 2013 vidste, at EFI var fejlbehæftet og ude af stand til at inddrive danskernes skattegæld korrekt, blev en række af styrelsens topchefer samme år tildelt personlige bonusser for at søsætte EFI. Det kunne Berlingske i 2015 fortælle.

Skats daværende direktør, Jesper Rønnow Simonsen, høstede en bonus på 100.000 kroner, mens de to andre EFI-ansvarlige, direktør for it, Jan Topp Rasmussen, og direktør for inddrivelse, Jens Sørensen, fik henholdsvis 75.000 og 55.000 kroner.