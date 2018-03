Tidligere PET-chef tiltales for at have brudt sin tavshedspligt

PET-BOGEN

Bogen 'Syv år for PET' handler om den forhenværende efterretningschef Jakob Scharfs tid hos Politiets Efterretningstjeneste. Den er skrevet af journalist Morten Skjoldager og udkommet på forlaget People's Press

Efter at have læst bogens bagsidetekst varslede PET, at bogen ville kunne indeholde oplysninger, som ville være nødvendige at tilbageholde af hensyn til statens sikkerhed og rigets forsvar

Københavns Byret valgte 6. oktober at nedlægge fogedforbud mod bogen, efter PET havde fremlagt bagsideteksten over for byretsdommeren. Siden er boghandlere og en række medier blevet underlagt et fogedforbud mod at offentliggøre indhold fra bogen.

Forbuddet blev ophævet, efter Politiken 9. oktober valgte at bringe bogen i sin fulde længde som et særtillæg til avisen.

JP/Politikens Hus er stævnet af PET for at have brudt fogedforbuddet ved at trykke hele bogen.

Højesteret skulle tage stilling til, om det var gyldigt. Det var udstedt til koncernen og ikke til dagbladet Politiken, selv om det ifølge medieansvarsloven er den ansvarshavende chefredaktør, der står for indholdet og ikke den øverste virksomhedsledelse.

Det spørgsmål skulle afklares, førend hovedsagen - PET's stævning mod koncernen og chefredaktøren for at have overtrådt fogedforbuddet - kan behandles.

