Portræt: Forligsmanden er den, der kan få begge til at blinke samtidig

Når folk er så frustrerede, at den fælles forståelse for så vidt er forsvundet, er det her, at Mette Christensens arbejde begynder.

Som en parterapeut, en streng klasselærer, en formildende mægler og en paragraforienteret autoritet. Forligsmanden skal kunne være det hele. Og Mette Christensen får brug for at mestre alle rollerne, når hun på sin plads for bordenden i Forligsinstitutionen nu skal sidde over for repræsentanterne for 750.000 offentligt ansatte samt arbejdsgiverne, som har erklæret, at hun er den eneste, der er tilbage imellem dem og en storkonflikt.

Det er noget af et ansvar, der hviler på skuldrene under det kortklippede hår. Men Mette Christensen er en erfaren forligsmand. Den 72-årige forhenværende dommer og vicepræsident i Sø- og Handelsretten har været været en af landets tre forligsmænd siden 1993. I den tid har hun bevist, at hun kan løse selv de grummeste gordiske knuder.

Dog har hun også til tider måttet erkende, at nogle bare ikke vil gå op, selv om de trækkes ind i mødelokalerne på Sankt Annæ Plads. Hvem husker ikke strejken i 2008, da blandt andre sygeplejersker og pædagoger nedlagde arbejdet? Eller lærerkonflikten i 2013, der endte med en lockout? I begge tilfælde måtte Mette Christensen sande, at der ikke var mere, forligsmanden kunne gøre: Parterne var for langt fra hinanden.

Mette Christensen Født i 1945 og i 1970 uddannet cand.jur. Var dommer i Sø- og Handelsretten fra 1984 og frem til 1994. Samme sted var hun vicepræsident i 1994 til 2015 Siden 1993 forligsmand i Forligsinstitutionen Som forligsmand har hun siddet for bordenden til overenskomstforhandlingerne i 2008, der brød sammen og resulterede i en omfattende strejke. Mette Christensen forsøgte også at få parterne til at mødes under lærerkonflikten i 2013, hvilket dog ikke lykkedes og i stedet resulterede i lærerlockouten Vis mere

»På den ene side er hun en vedholdende dame – meget ihærdig, hun bliver ved og ryster ikke på hånden. Men hun er også realistisk. Og dengang i 2013 var det ikke hendes skyld: Man kunne bare ikke komme videre«, mener Bente Sorgenfrey, formand i FTF, hovedorganisationen for 450.000 offentligt og privat ansatte.

Bente Sorgenfrey har været i dialog med Mette Christensen under de fastlåste overenskomstforhandlinger i både 2008 og 2013. Hun har oplevet forligsmanden som smilende og lyttende. Flink. Spørgende. Imødekommende. En munter mægler, der godt kan læne sig tilbage i en forhandlingsposition og i lang tid blot lytte. Det er en positur, hun bruger helt bevidst, har Bente Sorgenfrey bemærket.

»Det kan godt være farligt at sidde over for en, der bare lytter og lader en snakke. For ved at lade folk snakke tvinger hun en til selv at reflektere over løsninger og pege på, hvor der findes landingsbaner. Hun har en utrolig skarp analytisk evne«, siger Bente Sorgenfrey.

Samtidig er Mette Christensen også skrap. En, der indgyder respekt. En, hvor man ikke er i tvivl om, at det er hende, der bestemmer, forklarer hun:

»Hun lader ikke folk få lov til at sidde på hænderne og kigge ud i luften. Man er nødt til at være aktiv og også levere oplæg og bud på løsninger. Hele tiden. Ellers bliver hun skarp i mælet«.

En balance

Flere af dem, der har mødt Mette Christensen i forhandlingslokalet, beskriver hende som mægler, der ikke finder sig i sidespor, og som insisterer på at holde sig til formalia og faktiske paragraffer. Den indstilling er efter sigende også forklaringen på, at Mette Christensen næsten konsekvent omtales som en »forligsmand«.

Som FOA-formand Dennis Kristensen tidligere har forklaret til Jyllands-Posten om dengang, han kaldte Mette Christensen »forligskvinde«: