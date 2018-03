Anklage: Pædagog voldtog børn på puslebordet

En 47-årig pædagogmedhjælper og spejderleder er blevet tiltalt for voldtægt og andre overgreb mod 28 børn. Overgrebene er ifølge anklageskriftet sket i en institution i Glostrup og et spejderhus i Brøndby.

Anklageskriftet i sagen er mandag blevet offentliggjort, og ifølge det, blev flere af overgrebene i daginstitutionen begået på puslebordet. Her blev børnene forulempet seksuelt og filmet.

Efterforskningsleder Ole Nielsen bekræfter over for Ritzau, at politiet under efterforskningen har fundet de videoer og billeder, som manden er anklaget for at have taget.

Flere af de 28 børn er ifølge anklageskriftet blevet udsat for flere krænkelser. I anklageskriftet er der rejst tiltale for både voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for blufærdighedskrænkelse.

Derudover er der rejst tiltale for besiddelse af 10.721 børnepornografiske billeder og 1472 børnepornografiske videoer.

Det fremgår af anklageskriftet, at man vil gå efter en dom til forvaring, altså frihedsberøvelse på ubestemt tid, som er begrundet i den tiltaltes farlighed.

ritzau