Landets store hospitaler bliver ramt af regionernes lockout-varsel

Arbejder du på et af landets store hospitaler, så er der større risiko for, at du bliver låst ude den 10. april, hvis regionerne varslede lockout bliver til virkelighed.

Det viser en liste, Danske Regioner netop har offentliggjort, over, hvilke hospitaler og afdelinger, der er udtaget til lockout.

Bliver lockouten en realitet vil store dele af både Rigshospitalet, Bispebjerg, Gentofte, Holbæk Sygehus, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshopital blive lammet. Se hele listen her.

Chefforhandler for de regionalt ansatte er overrasket over omfanget udvalgt af Danske Regioner.

»Det ser vildt omfattende ud. Det er helt massivt, at de har udtaget samtlige hospitaler, hvor vi har varslet strejke. De har så bare udtaget stort set alle funktioner. Der er kun enkelte undtagelser, men det er meget voldsomt og omfatter godt seks gange så mange, som vi har udtaget«, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og chefforhandler.

Selvom Danske Regioners liste over udvalgte arbejdspladser de facto vil lukke store dele af hospitalsvæsnet, så er det i følge Grete Christensen usikkert, hvor lang tid landet kan køre rundt uden.

»I 2008 lod arbejdsgiverne sygeplejerskernes strejke køre i 60 dage, og med det billede i baghovedet, er jeg i tvivl om, hvor lang tid, de vil tillade, at en sådan lockout står på«, siger Grete Christensen.

80.000 risikerer lockout

I forrige uge offentliggjorde fagforeningerne for de regionalt ansatte, at de havde udtaget anæstesilæger, der lægger bedøvelse, portører der transporterer patienterne, læger der betjener røntgenudstyr, sygeplejersker og de ansatte på hospitalernes vaskecentraler, som leverer sterilt hospitalsudstyr til en eventuel strejke den 4. april. En strejke der kan ramme godt 10.000 ansatte i regionerne.

Det fik onsdag Danske Regioner til at svare igen med et lockout- varsel af yderligere 80.000 ansatte.

»Som arbejdsgiver kan vi altså ikke sidde med hænderne i skødet, når de faglige organisationer reelt lammer hospitalsdriften. De 10-15 procent, som organisationerne meget målrettet har udpeget til strejke, er uundværlige for resten af hospitalsdriften. Hvis man ikke kan tage et røntgenbillede, bruge rent udstyr, lægge bedøvelse eller transportere patienterne, bliver hospitalet jo sat ud af kraft«, siger chefforhandler for Danske Regioner, Anders Kühnau, i en pressemeddelelse.

Psykiatrien, abortsamrådssekretariaterne, akutlægebilerne og de såkaldte palliative teams, der kan lindre smerter og symptomer, når man er uhelbredeligt syg, vil ikke være omfattet af lockouten. Mens også livsvigtige operationer og andet akut som fødsler og kræftbehandling stadig bliver udført, hvis lockouten træder i kraft.

Patienter med akutte og livstruende lidelser vil blive omfattet af et nødberedskab, som Danske Regioner er i gang med at tilrettelægge i samarbejde med de faglige organisationer.

Der er dog stadig lang tid til, at en strejke eller en lockout bliver en realitet. Parterne mødes i øjeblikket i Forligsinstitutionen med forligsmand Mette Christensen, hvor det er håbet, at parterne kan nå til enighed inden d. 4. april, hvor strejken kan træde i kraft.