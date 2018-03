Skoler og dagtilbud rammes af kommunernes lockout En lockout den 10. april vil primært ramme landets skoler og dagtilbud.

86 procent af de ansatte i de kommunalt ejede skoler og dagtilbud kan se frem til aflåste arbejdspladser, hvis lockouten bliver en realitet den 10. april.

Det viser en liste, som Kommunernes Landsforening (KL) netop har offentliggjort. I alt er ca. 250.000 kommunalt ansatte omfattet af en eventuel lockout, og det vil gå hårdest ud over landets skoler og dagtilbud.

Derudover rammes 73 procent af de kommunalt ansatte, der arbejder med administration, mens også 65 procent af dem der arbejder med teknik og service i kommunerne kan se frem til at gå på barrikaderne, hvis konflikten bliver en realitet.

Det er dog kun tre procent af de ansatte der arbejder med ældre, sundhed og handikap, der er omfattet af en eventuel lockout.

Alle ved, at lærerne blev kørt over ved lockouten i 2013. Nu ser lærerne, at det igen er dem, der er udvalgt til at blive totalt lockoutet. Det er et rigtig dårligt signal fra KL. Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforenings formand.

KL vil undgå konflikt

I en pressemeddelelse skriver Kommunernes Landsforening, at man går målrettet efter at indgå forlig om nye overenskomster i Forligsinstitutionen og dermed undgå en konflikt. Når de varsler lockout, er det fordi, de er »nødt til at reagere på lønmodtagerorganisationernes strejkevarsler« for at lægge pres på forhandlerne, så der kan findes en løsning.

»Princippet i vores lockout-politik er at svare igen på det område, der er udtaget til konflikt. Vi har valgt at fravige den politik på de områder, hvor vi har at gøre med de svageste borgere, og hvor det er uholdbart, at det bliver lammet. De tre procent, der ikke er friholdt, er tandlæger, tandplejer og klinikassistenter. Her har vi vurderet, at det godt kan tåle at blive udsat, hvis der er konflikt. Men der hvor vi har med personlig pleje på sundhedsområdet at gøre, er vi nødt til at holde borgerne skadesfri«, siger Michael Ziegler, chefforhandler for KL.

Lockouten kan træde i kraft den 10. april, seks dage efter, at de faglige organisationer i givet fald har indledt deres strejke.

Danmarks Lærerforenings formand, Anders Bondo Christensen, kalder udmeldingen fra KL »ualmindeligt uklog«.

»Alle ved, at lærerne blev kørt over ved lockouten i 2013. Nu ser lærerne, at det igen er dem, der er udvalgt til at blive totalt lockoutet. Det er et rigtig dårligt signal fra KL. Det er jo deres opgave at sørge for, at der er lærere til at undervise eleverne. Jeg kan ikke helt forstå, hvem der har rådgivet KL i at tage det træk«, siger han.