Ukrudtsmiddel er synderen: Danskere drikker forurenet postevand Rester af ukrudtsmidlet chloridazon viser sig nu i forurenet drikkevand. Der er ingen akut sundhedsfare, men vi ved ikke nok, siger lektor i miljømedicin.

Forurening er meget udbredt i det danske grund- og drikkevand.

Det er konklusionen fra en stor screening, hvis resultater forsknings- og rådgivningsinstitutionen GEUS præsenterer i et notat i dag.

I grundvandet blev der fundet spor af desphenyl-chloridazon - en følge af sprøjtegiften chloridazon - i hele 29,2 procent af målingerne. I 16,9 procent af målingerne var grænseværdien overskredet.

Samme stof viste sig hos hver fjerde af de undersøgte vandværkers boringer. Her overskred 9,7 procent af i alt 1698 målinger grænseværdien. Det svarer til 164 drikkevandsboringer.

»Vi har i Danmark et princip om, at vi ikke renser grundvandet, og at grundvandet skal være rent. Det er det ikke i hver tiende boring, hvor grænseværdien er overskredet«, fortæller Anders Johnson, seniorforsker ved GEUS.

Ukrudtsmiddel er synderen

Nedbrydningsproduktet stammer fra brugen af ukrudtsmidlet chloridazon i perioden 1964 til 1996. Chloridazon er et pesticid, der, indtil det blev forbudt i Danmark, blev anvendt til dyrkning af roer, rødbeder og løg. Ved nedbrydning omsættes det til desphenyl-chloridazon og methyldesphenyl-chloridazon, der altså har fundet vej til det danske grundvand.

»Når vi stadig finder stoffet og finder det i stor dybde, er det fordi, det nedbrydes meget langsomt. Så det vil være et problem lang tid fremover«, siger Anders Johnson.

Han fortæller, at man også har fundet spor af methyldesphenyl-chloridazon - men i lavere koncentrationer og ved færre boringer end desphenyl-chloridazon.

Som konsekvens af fundene må de danske vandværker nu flere steder lukke boringer for at etablere nye, siger seniorforskeren. Flere dispensationer til vandrensninger er det eneste alternativ til at erstatte boringer, forklarer han:

»Der er enkelte steder givet dispensation til at rense vandet i et aktivt kulfilter, fordi der ikke var andre muligheder. Det kan måske blive nødvendigt lidt flere steder«.

Ingen akut sundhedsfare

Der er ikke nogen akut sundhedsfare ved at drikke vand med de fundne mængder, vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed i et notat fra Miljøstyrelsen.

Man arbejder både med principielle og toksikologiske grænseværdier, forklarer Nina Cedergreen, professor i miljøkemi ved Københavns Universitet. De principielle grænseværdier handler om, at man ikke skal kunne finde forurening i vandet, og de toksikologiske grænseværdier drejer sig om de sundhedsmæssige risici.

»Den grænseværdi, der er overskredet i vandet, er den principielle grænseværdi«, siger hun.

Vi omgiver os med »giftstoffer«, men i små mængder gør mange af dem ingen skade, siger hun.

»På et tidspunkt bliver vi nødt til tage en diskussion af, hvilke stoffer vi skal bekymre os om. Bare fordi man kan måle nogle stoffer, er det ikke sikkert, de er farlige. Ud fra det, Miljøstyrelsen oplyser, bør desphenyl-chloridazon ikke være noget, vi bekymrer os om«.

Forsker: Vi kender ikke blandingseffekten

Til DR udtrykker lektor i miljømedicin på Syddansk Universitet, Helle Raun Andersen, dog en vis ængstelse ved resultaterne.

»Der er ikke nogen alarmklokker, der ringer specifikt for det her stof lige her og nu. Men min bekymring går på, at det er et af mange stoffer, der kan være i vandet, og vi ved ikke så meget om den samlede blandingseffekt af de stoffer«, siger hun til mediet.