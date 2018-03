FOA-leder: Det er en ulige kamp mellem os og arbejdsgiverne

Konflikten om offentlige overenskomster minder om den ulige kamp mellem David og Goliath. Mens fagforbundene kun har udtaget få medlemmer til strejke, lockouter stat, regioner og kommuner tusinder af ansatte.

Det mener Dennis Kristensen, som er formand for forbundet FOA, der blandt andet organiserer sosu-assistenter.

»Vi står med stenslyngen. De står med kæmpekøllen som David mod Goliath. Det skal jo provokere«, siger Dennis Kristensen.

Derfor forstår han godt, at LO Nordjylland ikke vil høre Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, tale 1. maj i sin fødeby Aalborg, hvor hun opstiller til Folketinget i Aalborg Øst-kredsen.

»Nogle partier, som normalt er knyttet tæt til fagbevægelsen, er alligevel involveret i en urimelig stor lockout. Eller hvis det måtte ende med et lovindgreb: Politikerne skal ikke blande sig«, siger Dennis Kristensen.

Alt for omfattende lockout

Spørgsmål: Er det sådan, at fagforbundene ønsker en smal konflikt, mens arbejdsgiverne kræver en storkonflikt for at tømme strejkekasserne?

»Jo. Den er klassisk. Det specielle er, at vi er i den offentlige sektor. Vi har udtaget et lille antal - ti procent - af de forskellige forbunds medlemmer til strejke. Arbejdsgiverne rydder alle øvrige hylder«, siger Dennis Kristensen.

Mette Frederiksen kritiseres for, at hun ikke har taget afstand fra et regeringsindgreb i de offentlige overenskomster, forklarer 3F's formand i Aalborg, Allan Busk.

»Der er overhovedet ingen grund til, at nogen socialdemokratiske politikere skal tale til vores medlemmer«, siger Allan Busk.

»Fremtrædende medlemmer af partier har i KL lagt stemmer til en lockout. Vi betragter som et direkte angreb på fagbevægelsen«.

»Og vi har ikke hørt socialdemokrater eller Mette Frederiksen sige, at de ikke lægger stemmer til et regeringsindgreb, som de gjorde ved lærerkonflikten i 2013.

Partilederne Kristian Thulesen Dahl (DF), Morten Østergaard (R) og Pia Olsen Dyhr (SF) har kraftigt kritiseret, at offentlige arbejdsgivere i stat, regioner og kommuner har varslet en alt for omfattende lockout.

