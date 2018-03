Fanø og Esbjerg i hård strid om kæmpe havneudvidelse

Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn fra Alternativet, gør nu et forsøg på at råbe folketingspolitikerne op i en sag om udvidelse af Esbjerg Havn.

Planerne vil betyde, at der bliver under en kilometer mellem havnen og Fanø med dens kæmpekraner, støj og borerigge, påpeger borgmesteren. Og hun er også bekymret for, om udvidelsen kan skade Vadehavet.

»Vi føler os som den lille nabo tromlet i det her. Vi kan godt se, at det projekt har stor positiv betydning for Esbjerg. Til gengæld har det for os som nabo meget store negative konsekvenser«, siger Sofie Valbjørn.

»Det er naturen og Vadehavet, folk kommer hertil for, hvad enten de kommer som turister eller for at bo her. Hvis man laver så stort et anlæg så tæt på Fanø, vil det få meget store konsekvenser«.

Esbjerg Havn har søgt Esbjerg Kommune om tilladelse til at opfylde et areal på en million kvadratmeter.

Der vil altså blive tale om en form for kunstig halvø, der vil reducere afstanden mellem havnen og Fanø med 40 procent.

Kan gå ud over Vadehavet

Fanøs borgmester er ikke den eneste, der er bekymret over planerne.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) følger sagen nøje, fordi foreningen frygter, at udvidelsen kan gå ud over Vadehavet, der er noget af Danmarks mest enestående og sårbare natur.

»Vi er i høj grad bekymrede«, siger Morten Pedersen, der er afdelingschef i DN.

»Der er en helt særlig flora og fauna i Vadehavet. Der er blandt andet kæmpe fugletræk, der er afhængige af netop den type økologi«, forklarer han.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), forklarer, at Esbjerg Havn simpelthen er ved at løbe tør for plads, blandt andet fordi havnen har stor succes med at udskibe vindmøller.

Han forstår ikke kritikken fra Fanø. Den lille nabo-ø nyder godt af, at havnen skaber tusindvis af arbejdspladser, påpeger Jesper Frost Rasmussen.

Og rent visuelt mener han ikke, at udvidelsen ændrer det store for fannikkerne.

»Den skyline, der er i dag, vil sådan set ikke ændre sig markant, bare fordi der kommer en udvidelse. Der vil være mere af det samme«, siger borgmesteren.

»Der er både vindmølletårne og vinger, der ligger så langt øjet rækker. Der er store borerigge allerede i dag«, forklarer han.

Esbjerg havn har været vækstmotor

Jesper Frost Rasmussen understreger, at der skal laves en undersøgelse af, om Vadehavet vil blive påvirket af udvidelsen, sådan som DN og Fanøs borgmester frygter.

Den vil kommunen forholde sig til.

»Men man har selvfølgelig rådført sig med kloge mennesker på forhånd, så man har en klar forventning om, at den havneudvidelse, man har søgt om, kan godkendes, uden at det har store påvirkninger«, siger han.

»Esbjerg Havn har i årevis været en vækstmotor, der har ligget op og ned af Vadehavet. Og det er gået rigtig fint hånd i hånd. Det er jeg også sikker på, det fortsat kan i fremtiden«.

Fanøs borgmester, der har et enigt byråd i ryggen i sagen, vil nu forsøge at råbe politikerne i Folketinget op. Hun skal blandt andet mødes med Folketingets miljøudvalg.

»Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar for Vadehavet«, siger Sofie Valbjørn.

