I værste fald: 11.000 familier må forlade hus og hjem på grund af ghettoplan

Han vil gerne sælge nogle af boligerne til private, når Mjølnerparken om nogle år er blevet genoprettet. Men på den betingelse, at pengene fra salget kan blive i boligafdelingen og bruges til at opføre andre almene boliger et andet sted. Væk fra Mjølnerparken.

»Det er er bare ikke muligt i dag, fordi vi skal aflevere en stor del af pengene fra salget til Landsbyggefonden, som i sin tid var med til at støtte opførelsen af boligerne«.

Direktør Bent Madsen fra BL, Danmarks Almene Boliger, mener heller ikke, at opgaven bliver så let, som regeringen lægger op til.

»Man kan ikke bare sammenligne x antal boliger med y antal boliger. For de skal jo matches, så man får en bolig af den samme størrelse, man som for eksempel børnefamilie har brug for. Og er barnet i daginstitution er det også bedst, at man finder noget i nærområdet«.

Bent Madsen er godt klar over, at regeringens hensigt også er at flytte en del af familierne væk fra de store byer.

»I København er der i forvejen pres på den boligsociale anvisning, så det vil blive svært at få alle placeret der ved en genhusning. Men så skal man også tænke på, at sikre en social balance, der hvor de flytter hen, for det vil være rigtig skidt, hvis man ender med at skabe et nyt udsat område«.

Historisk aftale

I bebyggelsen Tingbjerg i København indgik boligselskaberne fsb og SAB og det nordiske ejendomsselskab NREP forleden en partnerskabsaftale om, at NREP har forkøbsret på jord i Tingbjerg. Og at det skal bruges til at bygge 1.000 nye private ejerboliger. Parterne har kaldt aftalen for »historisk stort«

Formand for fsb Steen Søndergaard Thomsen har på den baggrund ikke fantasi til at forestille sig, at Tingbjerg vil blive mødt med et massivt politisk krav om også at flytte hundredvis af beboere ud for at leve op til kravet om, at der maksimalt må være 40 procent almene familieboliger. Den nye partnerskabsaftale er ikke nok til at nå det mål.

»Lad os nu se, hvor hvordan vil man reagerer ude omkring i landet, når fru Larsen eller fru Hassan tvinges til at flytte væk fra et boligområde, som de har været glade for at bo i i 25 år«, siger Steen Søndergaard Thomsen.

Det går – lidt – af sig selv

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er ikke så urolig for, om målet nås. Han peger på, at den normale fraflytning i de 16 hårdeste ghettoområder er på 12 procent årligt. Det betyder, at der frem til 2030 bliver fraflyttet cirka 8.800 boliger i ghettoområderne af sig selv.