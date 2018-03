Udlændinge i København skal lære dansk på billigere, men dårligere sprogcentre Pris var langt vigtigere end kvalitet, da Københavns Kommune valgte de sprogskoler, der fremover skal undervise selvforsørgende udlændinge i dansk. Udlændingene får det, der er betalt for, siger forstander for fravalgt skole.

Mange selvforsørgende udlændinge med ambitioner om at kunne tale dansk, må fra august tage til takke med dårligere undervisning i København end hidtil.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune har besluttet at droppe samarbejdet med de nuværende sprogskoler til fordel for to andre skoler, som kan tilbyde billige danskkurser, der dog scorer lavt i kvalitetsmålinger.

Det sker efter en udbudsrunde, hvor kommunen har evalueret tilbud fra otte sprogskoler. Her har beskæftigelses- og integrationsforvaltningen - efter ønske fra de københavnske politikere - vægtet pris med 70 procent og kvalitet med 30 procent.

»Udlændingene får det, der er betalt for«

Sprogcentrene UCPlus og CLAVIS sprog og kompetence er med en samlet pointscore på 6,69 og 6,60 vinderne af udbudsrunden. På en skala fra 0 til 8 tildeler forvaltningen dem dog kun henholdsvis 3,33 og 4,67 kvalitetspoint.

Kvaliteten er blandt andet blevet vurderet ud fra skolernes planer for at motivere og fastholde eleverne og målrette uddannelsen efter virksomhedernes behov.

Med i opløbet var blandt andre IA Sprog, der sammen med Studieskolen og Københavns Sprogcenter indtil nu har stået for undervisningen af de selvforsørgende udlændinge. Trods en kvalitetsvurdering på hele 7 point, blev IA Sprog med en samlet pointscore på 6,34 fravalgt. Det ærgrer forstander Jørgen Jespersen.

»Det bliver en stor opgave for kommunen at løse, når 14.500 kursister skal skifte til nye skoler, og vi andre skoler lukker ned. Utilfredse kursister vil også finde ud af, hvad de får i stedet for tidligere«.

»Udlændingene får det, der er betalt for. De får en væsentlig lavere kvalitet«, siger han efter afgørelsen.

Pengene er små

Beslutningen om at udbyde danskuddannelsen er truffet efter en lovændring, der har reduceret statens refusion af kommunens udgifter.

Ved København Kommunes budgetforhandlinger i efteråret lagde aftalepartierne, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, sig fast på, at pris skulle vægte 70 procent og kvalitet 30 procent i valget af de nye sprogskoler.

Andreas Liske Keil er medlem af Borgerrepræsentation og Beskæftigelses- og integrationsudvalget for Socialdemokratiet.

Folketinget har sat stramme rammer for kommunen, mener han:

»Pengene til området er ikke så store, men undervisningen skal nok opfylde de lovgivningsbestemte kvalitetskrav. Hvis vi havde flere penge, kunne vi udvikle endnu mere på området, og det ville vi rigtig gerne«, siger han.

»Jeg har bemærket, at der er stor forskel på kvaliteten, og jeg lover, at det er noget, vi holder øje med«, siger Andreas Liske Keil.

Kommunen sparer mere end forventet

Med kendskab til, at prisen for danskuddannelser i Odense er omkring 19 procent lavere end i København, valgte budgetaftalens partier i efteråret at gå efter netop denne størrelse besparelse. Udbudsrunden har imidlertid ført til så lave tilbud, at Københavns Kommune kommer til at spare endnu flere penge.

Hvor gennemsnitsprisen for ét danskmodul i København i dag er cirka 15.000 kr., tilbød samtlige sprogskoler i udbudsrunden priser under 12.000 kr. Der findes i alt seks moduler, udlændingene kan følge.

»Prisen kommer langt under det, der er budgetteret med i kommunen. Så der var jo ingen grund til at vælge de allerbilligste og presse citronen så hårdt«, siger Jørgen Jespersen, forstander for IA Sprog.

Forvaltningen havde præsenteret udbudsrunden som et forhandlingsudbud, og derfor undrer det ham, at den ikke kontaktede sprogskoler med høje kvalitetsniveau for at diskutere pris.

»Der er et ensidigt, unødvendigt fokus på økonomi. Forvaltningen kunne have sagt til os: 'Jeres pris er lidt høj, men jeres kvalitet er høj. Ville I være villige til at ændre på prisen?'. Men det har de ikke gjort.«, siger Jørgen Jespersen, forstander for IA Sprog.