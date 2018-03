Gammel rapport fundet: Cheminova-forurening kan være langt større end antaget

Miljøchef fastholder forklaring

Radio24syv har forelagt den interne rapport for Cheminovas miljøchef, Ulla Raundahl. Hun ønsker ikke at stille op til interview, men oplyser, at Cheminova fastholder de 30.000 tons og at »de 70.000 tons som du refererer til, må efter vores mening inkludere beton, grus og sand«.

Men den forklaring møder kun hovedrysten hos Mads Johan Jensen, der har arbejdet på Cheminova i 30 år.

»Det er helt fuldstændig ved siden af. De 77.000 tons er svovlaffaldsrester fra Cheminova. Det er hundrede procent sikkert. Produktionschefen sagde direkte til mig dengang, at det vidste han helt nøjagtigt, for alle vejesedlerne lå lige oppe på en hylde. Så de 30.000 tons passer simpelthen ingen steder«, siger Mads Johan Jensen til Radio24syv.

Flere politikere vil nu have en redegørelse fra miljøministeren, og de nye oplysninger undrer også Miljøstyrelsen, der har været ansvarlig for overvågningen af Cheminovas forureninger. Derfor går Miljøstyrelsen nu ind i sagen.

»Vi beder nu Cheminova om en redegørelse. Det, vi har brug for, er at få Cheminova til at gøre rede for de nye tal, der nu fremgår af den interne rapport, for det er vores opfattelse, at alt affaldet i svovlgruberne er blevet fjernet fra Rønland, og det er det, vi nu skal sikre os«, siger Yvonne Korup, kontorchef i Miljøstyrelsen til Radio24syv.

Ritzau