Landsret udviser aarhusiansk syrienkriger til Tunesien

Et ophold hos Islamisk Stat (IS) i Syrien koster nu en 26-årig mand fra Aarhus tilværelsen i Danmark.

Et nævningeting i Vestre Landsret har fredag idømt manden er tunesisk statsborger, tre års fængsel og udvisning for bestandig.

Da sagen sidste år blev behandlet i byretten, valgte Retten i Aarhus at lade den dømte blive i Danmark, men på det punkt er landsretten uenig.

Uddannet i bombehåndtering

Da landsretten tirsdag kendte manden skyldig, skete da også i videre omfang end i byretten.

Dommere og nævninger finder det således ikke alene bevist, at manden lod sig hverve og optræne i våbenbrug. Retten føler sig også overbevist om, at han under opholdet i Syrien lod sig uddanne i håndtering af bomber.

Det var tilbage i september 2013, at den unge aarhusianer tilbragte to uger i selskab med krigerne fra Islamisk Stat.

Manden, der er født og opvokset i Danmark, har nægtet sig skyldig og forklaret, at han tog til Syrien for at dele nødhjælp ud. Alligevel endte han i en militær træningslejr styret af IS i udkanten af den syriske by Aleppo.

Den 26-årige har forklaret, at han forsøgte at komme væk, da det gik op for ham, hvor han var havnet.

»Jeg kunne godt se, at de ville sende os i krig. Det havde ikke noget med nødhjælp at gøre. Jeg er sgu da ikke dum«, har han tidligere forklaret.

Præget af religiøs fundamentalisme

Under sagen i byretten forsøgte forsvarer Claus Bonnez at tegne et billede af sin klient som en småkriminel kontanthjælpsmodtager, der både ryger og drikker. Og som bestemt ikke er religiøs.

Omvendt så anklageren en ung mand præget af religiøs fundamentalisme. Det skete blandt andet med henvisning til en besked, som den i dag 26-årige i sin tid sendte til en ven på Facebook:

»Hvis jeg døde, ville jeg have været martyr. Det er den bedste belønning, man kan få«, lød ordene fra den tiltalte.

ritzau