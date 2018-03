Naturvidenskab: Spektakulære fortællinger skal lokke flere børn og unge

Denne gang vil Løkke-regeringen afsætte 180 mio. kroner, og det lyder selvfølgelig som en slat. Men tal er taknemmelige, det hører med til billedet, at pengene skal dryppes ud over seks år, 2018 -2024.

Og sammenlignet med det brag af en satsning, som daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs satte i gang for små 15 år siden, da hun i 2004 inviterede til det årlige Sorø-møde under overskriften ’Rejsen går til Mars, vi starter i Sorø’, er den nye satsning nærmest en lille prut.

Dengang afsatte VK-regeringen hele 600 mio. kroner over fire år, 2005-2008.

Til den nuværende regerings forsvar må man naturligvis medgive, at tiderne var bedre, og at den daværende statsminister grisede mere med pengene end den nuværende.

Tankevækkende er det også, at der overhovedet er brug for en ny satsning. For når nationen fortsat har behov for at få flere børn og unge til at fatte interesse for det naturvidenskabelige område, må det være, fordi tidligere satsninger ikke har haft den tilsigtede effekt.

Her tæller det imidlertid også til den nuværende regerings forsvar, at mens hovedparten af 00’ernes mange millioner gik til renovering af naturfaglokaler og andre udgiftstunge poster, lægger den nye strategi mere op til at stimulere elevernes intellektuelle motivation.

Det er derfor, man i strategien ser et begreb som ’fortælling’ optræde igen og igen – ’fortællingerne’ om de store spektakulære naturvidenskabelige gennembrud og ’fortællingerne’ om den lysende fremtid, der venter dig, hvis du selv går i naturvidenskabelig retning.

Denne tilgang giver god mening. Det ville nok give endnu bedre mening, hvis regeringen havde satset mere målrettet på at uddanne dem, der skal formulere fortællingerne – altså lærerne. Der er således ikke lagt op til ændringer på læreruddannelsen, hvor flere kritiske rapporter ellers klart har dokumenteret behovet for at satse mere på STEM-disciplinerne.