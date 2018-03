Efter år med ateistiske gravpladser i København og Aarhus er kun få blevet begravet der Det afgørende er det principielle – at kirkens monopol på døden er brudt, og at tilbuddet om at blive begravet uden en religiøs ramme overhovedet findes, mener dem, som kæmpede for de ikkereligiøse kirkegårde.

I alt fire personer er blevet begravet eller bisat på de ikkereligiøse dele af kirkegårdene i København.

De såkaldt symbolneutrale dele af hovedstadens kirkegårde har ellers været åbne og klar til brug siden 2013. Men efterspørgslen har været begrænset – langt mere begrænset end antaget.

Forvaltningen skønnede, før indvielsen af de to ikkereligiøse kirkegårdsafsnit, at der ville være 50, som ville begraves der om året. Men det har altså ikke holdt stik, forklarer enhedschef for Kirkegårde i Københavns Kommune, Bente Kilhof.

»Vi har plads de næste mange år«, som hun siger.

Det ene ikkereligiøse kirkegårdsafsnit ligger på Vestre Kirkegård og har navnet Vega. Her findes i øjeblikket een grav på de ellers 260 mulige pladser. Det andet afsnit ligger på Bispebjerg Kirkegård og hedder Lyra. Her er tre begravet, mens kapaciteten er 224 gravsteder og en fællesgrav. For at få et gravsted, skal man skrive under på, at man ikke vil opsætte religiøse symboler på graven.

Bente Kilhof forklarer, at det altid er svært at forudse, hvilke nye tilbud folk tager til sig. Eksempelvis var der hurtigt efterspørgsel på nye gravsteder på Bispebjerg, som blev anlagt i et lille område med et naturligt præg.

»Andre gange tager det som med de ateistiske gravpladser mange år at ændre traditionen«, forklarer hun.

Ikketroende skal ikke presses ind i en religiøs ramme, efter de er døde Tommy Petersen, Radikale.

I Aarhus Kommune blev der i 2011 anlagt en symbolneutral del på en af byens to kirkegårde. Her er reglen, at der kun må være tal og bogstaver på gravstederne.

I årene, som er gået, er 30 personer stedt til hvile der. Et begrænset antal, hvis man sammenligner med, at der hvert år begraves 900 personer i alt på kommunens kirkegårde, fortæller Erik Bach, projektleder i Kirkegårdsforvaltningen i Aarhus Kommune.

»Der er god plads med den hastighed, vi ser i øjeblikket. Det hænger måske sammen med, at en del ateister er friske unge mennesker, som endnu ikke er kirkegårdsparate«.

Det principielle er det afgørende

De nye kirkegårdsafsnit blev etableret, fordi blandt andet Ateistisk Selskab efterlyste dem. Formand for selskabet Christian Thostrup Møller-Jensen forklarer den manglende efterspørgsel med, at få kender muligheden, og at ateister jo bor mange andre steder end i landets to største byer. Han fremhæver også, at det vigtige er, at muligheden findes.

»Det er afgørende, at kirken ikke har monopol på, hvad der sker, når folk dør. At de efterladte har mulighed for at mindes en afdød på neutral grund«, siger han og forklarer, at foreningen har et samarbejde med en række bedemænd, som oplyser om muligheden.

Den radikale Tommy Petersen, som sidder i Københavns Borgerrepræsentation var også en af dem, som kæmpede for de ny kirkegårde. Han så det som et vigtigt skridt mod en »sekulariseret dagsorden«, da de blev etableret.

Han forklarer, at nogle ikketroende ikke går så meget op i, hvad der sker, efter deres død, og at de måske derfor blot vælger ’de ukendtes grav’. Alligevel afviser han, at han dengang tog fejl.

»Det vigtige er det helt principielle, at vi selvfølgelig skal tilbyde arealer, som er symbolfrie. Særligt i Danmark, hvor begravelser og kirkegårde er talt så meget ind i en kristen ramme. Vi er nødt til at have et areal, som er ikkereligiøst, så vi kan vise respekt for folk, der har levet et helt liv som ikketroende, måske endda i opposition til kirken. Ikketroende skal ikke presses ind i en religiøs ramme, efter de er døde«.

Tommy Petersen er sikker på, at gravpladserne vil blive mere brugt i fremtiden.

»Yngre generationer generelt er mindre religiøse end ældre, og jeg tror, at der vil blive mere identitet i at lade sig begrave et symbolneutralt sted«.