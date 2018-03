Borgmester: Umuligt at nå Formel 1 allerede i 2020 Det er ikke muligt at nå at godkende Formel 1 løb, så der kan køres i 2020, siger københavnsk borgmester. Notat anslår, at løbet vil genere trafikken i ni uger.

Det er en politisk og administrativ umulighed at forestille sig, at Københavns Kommune kan nå i mål med at sige ja til et Formel 1 grand prix i København, så Kevin Magnussen, Sebastian Vettel og motorsportens top kan race rundt i de københavnske gader allerede fra 2020. Det fastslår Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ø) med baggrund i et notat fra hendes egen forvaltning. Her skitseres et politisk-administrativt forløb, der vil kræve flere år, før der kan komme en endelig – og nødvendig – godkendelse til, at Formel 1-arrangementet kan finde sted i Københavns Kommune.

»Myndighedsbehandlingen af et motorløb som Formel 1 er så omfattende og kræver så mange ressourcer, at det er helt urealistisk med et løb i København allerede i 2020«, udtaler borgmesteren.

Regeringen, der støtter Formel 1-arrangementet, har for nylig sendt et officielt brev til Københavns Kommune, hvor der bliver bedt om at forholde sig konkret til planerne, der har tidligere minister Helge Sander (V) og Saxo Bank-stifteren Lars Seier Christensen som initiativtagere.

Københavns Kommune er helt central i beslutningsprocessen, fordi kommunen skal give tilladelsen til at lukke central københavnsk infrastruktur som Knippelsbro, Langebro, Torvegade, Amager Boulevard og Christians Brygge.

Notatet fra Teknik- og Miljøforvaltningen slår fast, at en såkaldt »rammesætning« skal gå forud for en egentlig politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Rammesætningen, der skal vurdere de økonomiske, infrastrukturelle og lovgivningsmæssige konsekvenser af et Formel 1-løb, vil vare i 6 til 12 måneder.

Hvis arrangementet efterfølgende godkendes, vil en indstilling skulle sendes tre måneder i høring. Derefter anslår forvaltningen, at forhandlingerne mellem kommunen og Formel 1 om de retlige rammer »vil kunne vare op til tolv måneder«.

Hvis Borgerrepræsentationen først godkender Formel 1, vurderes arrangementet at trække så »væsentlige ressourcer fra det normale myndighedsarbejde« i forvaltningen, at der vil skulle afsættes særlige midler i forbindelse med et budgetforlig. Også det kan »vare op til tolv måneder før en afklaring«, hedder det i notatet, som Politiken er i besiddelse af.

Står den tidsramme til troende, vil det være en bombe under de forhandlinger, som Sander og Seier Christensen har indledt med Formel 1-organisationen.

Københavns Kommune har ikke besvaret regeringens henvendelse. Overborgmesteren har indtil videre ikke bekendt kulør om, hvorvidt han helhjertet bakker arrangementet op. Venstrefløjen på Københavns Rådhus har vendt sig skarpt mod Formel 1 – af flere grunde.

Afspærringer i ni uger

I et andet notat opregner Teknik- og Miljøforvaltningen en stribe praktiske problemer med lyssignaler, midterheller, brønddæksler, cykelstier og miljøbelastning.

Notatet nævner, at VM-arrangementet i cykling i 2011 påvirkede den københavnske trafik i to uger. Et Formel 1 Grand Prix vil med afspærringer, opstilling af tribuner, fysiske ændringer af kørebaner, løbsafvikling og tilbageføring komme til at stå på i mere end to måneder.