Den sibiriske kulde har bidt sig fast: Ingen forårstemperaturer i sigte I næste uge skifter vi til sommertid, og de fleste håber nok på, at det fører varmere temperaturer med sig. Men det skal vi ikke sætte næsen for højt op efter, lyder det fra DMI.

Vinteren vil bare ikke forsvinde.

Danmark er igen blevet ramt af den såkaldte sibiriske kulde. Om natten bliver det helt ned til minus syv grader, og vinden er ved at blæse cyklisterne bagover.

Foråret lader i sandhed vente på sig, og Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, kommer ikke ligefrem med opløftende forudsigelser. I hvert fald ikke, hvis man spørger meteorolog Lars Henriksen:

»Ja, hvornår kommer foråret egentlig? Det er svært at sige. Der er en tendens til, at det bliver lunere i løbet af næste uge. Det går fra en to-tre grader op til en seks-syv grader, hvis vi er heldige. Men det rigtige forårsvejr med tocifrede grader er ikke lige at finde i krystalkuglen«, siger han og kommer dog med et par opløftende ord:

»På sigt bliver det selvfølgelig lunere, og uanset hvad, er vi så langt henne, at når solen er her, og vinden lægger sig, og man finder en lækrog, så begynder det at ligne en lille snert af forår«.

De kolde temperaturer og den kraftige vind skyldes et højtryk fra nord og nordøst. Mens der i hovedstaden og rundt omkring i landet er masser af sol i løbet af lørdagen, vil især Møn, Lolland Falster og Sydsjælland blive ramt af snebyger. Ifølge Lars Henriksen er der ingen logisk forklaring på, hvorfor foråret lader vente på sig.

Det er da heller ikke normalt, at vi har sådanne temperaturer midt i marts. Det ser man absolut ikke hver vinter Lars Henriksen, meteorolog

»Det er bare sådan, atmosfæren har indstillet sig. Den begynder at danne de her højtryk, og så kommer luften fra de arktiske egne ned over os, men det er ikke på grund af klimaændringer eller sådan noget. Det er selvfølgelig ærgerligt, når de fleste bare gerne vil have noget forår«, siger han og fortsætter:

»Vinteren har ellers ikke været særlig kold. Det var først, da foråret nærmede sig, at de iskolde vinde østfra kom, og dem har vi altså lidt svært ved at slippe af med. Det er ikke usædvanligt, at der går lang tid, før de forsvinder, når de først har bidt sig fast. Derfor må vi vente lidt på, at de mildere vinde vestfra kommer og giver forårstemperaturer«.

Kan have indflydelse på sommervejret

Hvis du er blevet skuffet over vejret i marts, skal du måske overveje ikke at læse videre. Den kolde start på foråret kan betyde, at sommeren bliver forsinket, fortæller Lars Henriksen.

»Jo længere tid kulden varer, jo større er afkølingen af farvandene. Hvis det fortsætter, kan det rykke foråret, så det bliver forsinket et par uger. Vandet er lang tid om at blive varmet op, og de østvendte kyster kan stadig være kolde hen imod maj på grund af det kolde forår«, siger han.

Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor det lige er i år, at Danmark bliver ramt af højtrykket fra nordøst. Hos DMI undrer de sig også.

»Vi oplever den her type vejr en gang imellem, men det var usædvanligt, at der kom så kold luft indover Danmark i starten af marts. Det ser vi ikke så ofte. Det er da heller ikke normalt, at vi har sådanne temperaturer midt i marts. Det ser man absolut ikke hver vinter«, siger Lars Henriksen.