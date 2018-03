Mærsk-rederi ramt af omfattende hackerangreb

I 11 måneder har det Mærsk-ejede rederi Svitzer Australia været udsat for et omfattende hackerangreb.

Flere end 60.000 e-mails, der indeholder personfølsomme oplysninger om halvdelen af rederiets 1000 ansatte, er blevet stjålet.

Det bekræfter Michala Paulli, kommunikationschef i Svitzer, over for branchesitet Maritime Danmark.

»Noget af det første, vi undersøgte, var, om angrebet er afgrænset til Australien. Og det kan vi med sikkerhed sige, at det er«, udtaler Paulli.

Angrebet begyndte i maj sidste år og fortsatte, indtil det ved et tilfælde blev opdaget 1. marts i år.

I mellemtiden er e-mails fra rederiets driftsafdeling, økonomiafdeling og lønningskontoret blevet videresendt til modtagere uden for rederiet.

Angreb kostede 2 mia. kroner

Svitzer Australia er overbevist om, at angrebet er udført af personer uden for rederiet.

Michala Paulli oplyser, at ingen andre selskaber i Mærsk Gruppen er blevet ramt af hackerangrebet. Det skyldes, at selskaberne kører på forskellige it-systemer.

I juni sidste år blev A.P. Møller-Mærsk udsat for et omfattende hackerangreb, der lagde dele af Mærsk Gruppens it-systemer ned og kostede selskabet knap to milliarder kroner.

Mærsks containerhavne stod stille verden over. Samtidig var rederiet Maersk Line, der er verdens største containerrederi, ramt.

Mens skibene kunne sejle og navigere, var it-systemer ramt, så kunder ikke kunne få at vide, hvor deres fragt var.

Resultatet var, at Mærsk måtte lukke alle sine systemer ned.

Efterfølgende blev it-sikkerheden opgraderet, fortæller Michala Paulli til Maritime Danmark.

