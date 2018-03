Spildtid: Smartboards og Ipads sætter elevernes faglighed under pres Ipads, mobiler og smartboards er blevet en integreret del af undervisningen på stort set alle landets skoler. Om det styrker elevernes læring, er et åbent spørgsmål.

Serie Roses første skoleår En føljeton om skoleliv, skrevet af Politikens uddannelsesredaktør, der ud over Rose i indskolingen har en dreng på mellemtrinnet og en i udskolingen. Dette er afsnit 27.

Det er ingen hemmelighed, at jeg bliver lidt træt i ansigtet, når mine børn fortæller, at de har set film i skolen. Det sker desværre oftere, end jeg bryder mig om. En af de kedelige sideeffekter af at skifte tavlen ud med et smartboard er, at YouTube kun er få klik væk. Og jeg har gennem årene måtte lægge ansigt til mange fortællinger om, at de har set try not to laugh-videoer og andet hjernedød underholdning i skoletiden.

En af de værste fortællinger kom fra min ældste søn, der på det tidspunkt gik i 5. klasse: De havde vikar, en mandlig 4.g’er med studenterhuen klemt ned mellem ørerne, som valgte at bruge en undervisningstime på at afspille musikvideoer. En af dem var med nogle dansende kvinder i meget små bikinier.

»Er det bare mig, eller får I andre også lyst til varm mælk«, spurgte han ud i klassen. Altså drenge og piger i 5. klasse.

Så jo, jeg bliver lidt træt, fordi jeg igen og igen oplever, at de nye teknologiske muligheder bliver brugt som en sovepude for lærere og vikarer, der vil gøre eleverne glade og ikke møder forberedt op.

Smartboards, iPads og mobiltelefoner er i dag blevet en integreret del af undervisningsmiljøet på langt de fleste skoler. Kommunerne har på 5 år brugt 2,5 milliarder kroner på it-indkøb. Det nye isenkram er i udgangspunktet tænkt som et pædagogisk hjælpemiddel, der skal gøre undervisningen mere spændende.

Taler man med lærere og læringseksperter, ved de godt, at teknologien er et tveægget sværd. De ved godt, at eleverne – og nogle gange lærerne – bruger computere og mobiler til aktiviteter, der intet har med undervisning at gøre

Man kan helt sikkert også få meget godt ud af det. Men taler man med lærere og læringseksperter, ved de godt, at teknologien er et tveægget sværd. De ved godt, at eleverne – og nogle gange lærerne – bruger computere og mobiler til aktiviteter, der intet har med undervisning at gøre. Som it-forsker Jesper Balslev udtrykte det her i avisen for et par uger siden:

»Vi er ved at skabe et kognitivt miljø, som er meget dårligt i forhold til faglig fordybelse, fordi vi tillader, at eleverne hele tiden må forholde sig til beskeder og andre informationer – samtidig med at de sidder i en læringssituation«.

Min egen skepsis over for brug af medier i undervisningen tiltager også i takt med de daglige historier, jeg får fra mine egne børn. Et eksempel: I forrige uge ville min søn i 4. klasse vise mig, hvad han havde lavet i engelsk. Sammen med to klassekammerater havde han lavet en ’westernfilm’. Mens de to andre havde læst en engelsk tekst op, var det hans opgave at finde billederne og musikken og klippe det hele sammen.

Han var enormt begejstret for filmen. Men ja, han måtte indrømme, at han intet engelsk havde lært af ’at lave film’.

Eksempler som disse har jeg skuffen fuld af. De understreger, at kommunernes og skolernes hidsige omfavnelse af de digitale muligheder risikerer at presse luften ud af det læringsmiljø, som skolen helst skal være. Og de gør diskussionen om, hvordan vi bruger og tillader it i undervisning, til en af de vigtigste dagsordener i dansk uddannelsespolitik netop nu.

Men okay, gode historier om brugen af YouTube på smartboards har jeg også i forældreskuffen: I disse uger har Rose og de andre rødder i 0.b et projekt, hvor de ser samtlige afsnit af ’Sigurds danmarkshistorie’. Det har gjort hende oprigtigt interesseret i historie. Så interesseret – og vidende – at hun er begyndt at teste mig:

»Far, ved du godt, hvad der kommer efter jernalderen«, spurgte hun, da vi forleden fulgtes hjem fra skole. Først forsøgte jeg uden held at overhøre hende.

»Er det ikke middelalderen?«, sagde jeg, lavmælt, usikker og nederlagsramt.

»Forkert, far. Det er vikingetiden«.