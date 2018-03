Politiet leder efter overvågningsvideoer i ambassadekvarter

FOR ABONNENTER

I Kina er det meget mere udbredt at ryge end i Danmark.

Men fremover skal kinesiske rygere tænke sig godt om. Hvis de kommer til at overtræde et rygeforbud i et tog, risikerer de at få en lav score i landets sociale kreditsystem, så de i et år frem ikke vil kunne købe tog- og flybilletter i hele Kina.

Også mennesker, der har fået en lav score af andre årsager, kan blive ramt af samme rejseforbud. For eksempel folk, der har spredt falske informationer om terror, har lavet ballade i fly, har undladt at betale bøder eller tidligere har brugt billetter, som var udløbet.

De nye restriktioner fremgår af to meddelelser, som Kinas nationale udviklings- og reformkommission ifølge nyhedsbureauet Reuters offentliggjorde i fredags.