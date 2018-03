Kritiker: 12.000 kroners-regning for at lære dansk kan skabe skabe store problemer om 10-15 år 69 procent af de selvforsørgende udlændinge kan ikke finde pengene til den nye deltagerbetaling på danskuddannelse, viser en rundspørge. Hvis udlændingenes vilje til at lære dansk ikke er større, er det sørgeligt, mener Jan E. Jørgensen (V).

Danskuddannelse til selvforsørgende udlændinge De selvforsørgende udlændinge er i Danmark for at arbejde og studere, som medfølgende ægtefælle, som familiesammenført efter EU-reglerne eller som au-pair. Pr. 1. juli opkræves de en deltagerbetaling på 2000 kroner per modul. Udlændingene har ret til danskundervisning i op til 42 måneder svarende til tre et halvt år. De får tildelt et klippekort med seks klip, der hver repræsenterer et modul på danskuddannelsen. Den fulde uddannelse koster altså 12.000 kroner. De tre første moduler er forholdsvis korte, og derfor vil mange skulle betale 7.250 kroner inden for bare seks måneder. Ved tilflytning modtager udlændingene en invitation til at tilmelde sig danskundervisning. Undervisningen skal indledes inden for en måned efter brevet modtages og gennemføres inden for fem år. Kursisterne har ret til at udsætte starttidspunktet, hvis de inden for en måned skriftligt oplyser sprogskolen herom. De skal samtidig fortælle, hvornår de i så fald forventer at påbgynde undervisningen. Kilde: Retsinformation og Københavns Sprogcenter Vis mere

12.000 kroner op ad egen lomme afskrækker tilsyneladende mange selvforsørgende udlændinge fra at lære dansk.

I hvert fald svarer hele 69 procent af kursisterne på 11 sprogskoler i en ny rundspørge fra Uddannelsesforbundet, at de ikke kan betale 2.000 kroner for hver af de seks danskmoduler, uddannelsen består af. Fire ud af fem af de i alt 1.308 adspurgte voksne udlændinge svarer samtidig, at de har planer om at blive i Danmark.

Den delvise brugerbetaling indføres pr. 1. juli og er en del af regeringen og DF's skatteaftale fra februar. Udlændinge og integrationsministeriet estimerer, at knap 24.000 kursister vil blive berørt af deltagerbetalingen, der er rettet mod udenlandske arbejdstagere, EU-borgere og studerende.

Hanne Pontoppidan er formand for Uddannelsesforbundet, der er en fagforening for blandt andet lærere på almene og erhvervsrettede uddannelse og sprogskoler. Foreningens rundspørge viser, at deltagerbetaling kan hæmme integrationen, mener hun.

»Det er rigtigt, at der er i målgruppen også er højtlønnede forskere osv. Men det er bare ikke hovedparten. Egenbetalingen rammer dem, som faktisk ikke har råd til at tage danskuddannelsen, hårdest. Det er de mennesker, som kan ende med at volde store problemer rundt i kommunerne om 10-15 år«, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

»Vi fremmer etableringen af subkulturer«.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets seneste opgørelse fra 2016 udgør borgere fra Polen, Rumænien, Ukraine og Litauen omtrent 30 procent af de selvforsørgende udlændinge på sprogskolerne. Østeuropæere udgør dermed den største gruppe kursister. Den type job, de besidder, giver ofte så lav løn, at det er svært at finde de økonomiske ressourcer til at betale for egen danskuddannelse, forklarer Hanne Pontoppidan.

Det betyder, at vi hindrer integration af dem og deres børn Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.

Hun mener derfor, at der er »en latent fare for, at de her mennesker vil fravælge danskuddannelsestilbuddet«. Østarbejderne kan sammenlignes med de tyrkiske gæstearbejdere, siger hun.

»Hvis man gennemfører den her beslutning, ender vi, ligesom vi gjorde med gæstearbejderne i 60’erne og 70’erne, med at stå med en meget stor gruppe af folk, vi troede, skulle være her midlertidigt for at arbejde, men som så endte med at blive her«, siger Hanne Pontoppidan.

Hvis udlændingene fravælger danskuddannelsen, kan det få store konsekvenser, uddyber hun.

»Politikerne er ved at træffe nogle beslutninger, som er fuldstændig hjernelamme, fordi de blokerer for, at en stor gruppe mennesker får lært et ordentligt dansk. Det betyder, at vi hindrer integration af dem og deres børn, at vi fremmer etableringen af subkulturer, at vi fremmer antallet af arbejdsskader, og at vi ikke bistår arbejdsmiljøet på deres arbejdspladser positivt«, siger hun.

Man har også et personligt ansvar Jan E. Jørgensen (V), medlem af Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg

Når regeringen overvejer at indføre stopprøver for børn i 0. klasse, er det mindste, de kan gøre, at sørge for, at deres forældre kan det danske sprog og kan hjælpe dem med lektierne, mener Hanne Pontoppidan.

Udfordringen kan opstå senere

Jonas Feldbo-Kolding er ph.d.-studerende på Københavns Universitet og forsker i østeuropæeres integration på arbejdsmarkedet. Han bekræfter, at manglende danskuddannelse kan hæmme integrationen både på arbejdspladsen og i samfundet.

Der er både forskelle og ligheder mellem 60'erne og 70'ernes gæstearbejdere og nutidens østarbejdere, siger han.