Unicef: Bekymrende forhold i DK's håndtering af asylbørn

Mange moderne forældre ser livet i sportsklubben som et gode, man betaler sig fra. Flere har ikke tid til at engagere sig, men har til gengæld overskud til at kræve udstrakt service fra foreningen.

Og de, der stiller op, gør det oftest for at gavne eget barn eller selv få en oplevelse.

Det viser en undersøgelse, som tre idrætsstuderende fra Aalborg Universitet har udarbejdet. Inspirationen var, at de selv som aktive i foreninger og klubber havde oplevet, at forældrene stiller større og større krav uden at byde ind.

»Det er lidt af et paradoks. Men vi ser faktisk at forældrene, der ikke selv bruger tid på klubben, forventer rigtig meget af foreningen og af de andre frivillige«, fortæller Jakob Andersen Molbech, der sammen med Jesper Wasilewski Larsen og Thyge Sall har lavet 9. semester projekt på Aalborg Universitet baseret på interviewundersøgelser blandt småbørnsforældre i to håndboldklubber og en fodboldklub i Nordjylland.