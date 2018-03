Mindst fire deltog i brandangreb på ambassade i København Videoovervågning viser, at fire personer kastede molotovcocktails mod den tyrkiske ambassade på Østerbro.

Politiet jagter mindst fire personer i forbindelse med et angreb på den tyrkiske ambassade i København.

Det oplyser vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen fra Københavns Politi på baggrund af videoovervågning fra stedet.

»Vi har konstateret, at der i hvert fald er fire personer henne og kaste molotovcocktails ind mod ambassaden. Tre af dem bryder i brand, den fjerde gør ikke«, siger vicepolitiinspektøren.

Det var politiet selv, der natten til mandag opdagede angrebet. Lidt før klokken tre så en patruljevogn mindst to mænd stikke af fra stedet.

Betjentene optog dog ikke forfølgelsen, men valgte at fokusere på, at branden ikke udviklede sig.

Ud over de fire brandbomber, der blev kastet, har politiet fundet yderligere to af de brandfarlige bomber i nærområdet.

»Det er de spor, vi har. Hvis det viser sig, at der er DNA-spor eller fingeraftryk på dem, vil det være meget afgørende«, siger Jens Møller.

Ikke noget klart signalement

Politiet har ikke noget klart signalement af gerningsmændene. Ikke engang kønnet kan med sikkerhed slås fast.

»Men ud fra den måde, de går på, kan det godt se ud til, at det er yngre mennesker«, siger vicepolitiinspektøren.

Af den grund hører Københavns Politi gerne fra borgere, der i tidsrummet 02.30 til 03.30 har set en gruppe yngre mennesker i området.

Tirsdag ønsker Jens Møller Jensen ikke at indvie offentligheden i, hvilke mulige motiver gerningsmændene kan have.

»Der kan være tale om mange ting«, mener han.

Såvel statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) som udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) reagerede allerede mandag på angrebet.

'Meget alvorligt', lød det fra Løkke Rasmussen, mens udenrigsministeren fulgte trop på Twitter:

»Den tyrkiske står som alle ambassader i København under vores beskyttelse. Et angreb mod en ambassade er et angreb på den danske stat«, lyder det.

ritzau