Er 68-generationen drejet mod højre? Valgforskere er uenige Hver femte dansker fra ungdomsoprøret stemte Dansk Folkeparti i 2015. Ifølge en valgforsker er den ’rødeste generation i Danmarkshistorien’ blevet reaktionær. Men det gælder primært mændene.

68’erne, Danmarkshistoriens største generation, der igangsatte ungdomsoprøret, bekrigede professorvældet og kritiserede Vietnam-krigen, er blevet lun på Dansk Folkeparti.

Det fremgår af vælgerundersøgelser fra 2001 og 2015, hvor Dansk Folkeparti er vokset fra 9,2 procent til 22,5 procent af stemmerne blandt 68’erne. Kun Socialdemokratiet har større indflydelse i generationen af danskere født mellem 1945 og 1959, der var unge i 1968 og årene efter.

Dansk Folkeparti er generelt gået frem i perioden, men udviklingen blandt 68’erne overrasker alligevel flere valgforskere. En af dem er lektor Jens Peter Frølund Thomsen, der forsker i politisk socialisering på Aarhus Universitet:

»Det er bemærkelsesværdigt, fordi vi netop siger, 68’erne er den rødeste generation nogensinde, i hvert fald i nyere tid. De var prægede af tidens tolerance, alternative livsformer og oprør, som ekspanderede ind i 70’erne. At så mange af dem nu stemmer Dansk Folkeparti, havde jeg ikke regnet med«, siger han.

Udviklingen blandt 68’er-generationen spejler en generel tendens i Vesten, hvor progressive venstreorienterede bevægelser møder modstand, blandt andet fra populistiske partier. Tendensen optager mange sociologer og politologer lige nu, forklarer lektor Klaus Levinsen, der forsker i vælgeradfærd på Syddansk Universitet:

»På engelsk kalder sociologerne fænomenet cultural backlash. Det er en kulturel modreaktion på den progressive bevægelse, som fandt sted i efterkrigstiden, med ekspansion af velfærdsstaten, udviklingsoptimismen og den kulturelle frigørelse. 68’erne har været bærere af de værdier i lang tid. Men mange oplever, at den velstand og tryghed som velfærdsstaten var garant for, udfordres. Nu er de på vej ind i alderdommen, og så kommer der en form for modreaktion«, siger Klaus Levinsen.

Udviklingen glæder, men overrasker ikke Alex Ahrendsten, er er kulturordfører for Dansk Folkeparti:

»Det er opløftende tal, men husk på, at 68’erne var en lille del af befolkningen, størstedelen levede et helt almindeligt liv. Jeg er selv vokset op i den tid, og mine forældre deltog ikke i flipperiet og de klamme perversioner, som nogle af 68’erne kastede sig ud i«.

Han tror, 68’erne stemmer Dansk Folkeparti som reaktion på indvandringen fra Mellemøsten og en »søgen mod ordnede forhold«.

»Der er tendens til at fokusere på 68’erne, fordi de har fyldt så meget i medierne, i kunsten og kulturen og i ledende stillinger, mens det tavse flertal jo egentlig bare passede deres arbejde. Og så har de haft mulighed for at stemme på Dansk Folkeparti, som taler det råbende mindretal imod«, siger Alex Ahrendtsen.

De reaktionære mænd?

Det er lektor og valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet, der har undersøgt vælgerudviklingen blandt 68’erne. Og ud over at søge mod Dansk Folkeparti har særligt oprørets mænd udviklet sig politisk siden 2001.

Ifølge Johannes Andersen er de gamle hippier og munkemarxister generelt blevet mere højreorienterede.

Han baserer det på de store valgundersøgelser fra 2001 og 2015. Her er danskerne blevet bedt om at placere deres eget politiske ståsted på en skala fra 0-10, hvor 10 er mest højreorienteret.

På landsplan svinger danskerne omkring midten, mellem 5 og 6, uanset alder. I 2001 var 68’ernes mænd imidlertid klart den mest venstreorienterede mandegeneration med en score på 5,2. Ved undersøgelsen i 2015 steg 68’er-mændene til 5,6, hvilket er mere i tråd med de mænd, der er yngre og ældre end dem selv.

Udsvingene kan lyde små - men fordi der er tale om et skifte blandt et meget stort antal mennesker, er højredrejningen betydningsfuld, mener Johannes Andersen.