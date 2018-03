Stribevis af organisationer advarer mod superhurtige elcykler på cykelstierne

Lastbilsbranchen advarer mod større risiko

Transportbranchens organisationer er også bekymrede ved udsigten til at få de meget hurtige 45-cykler op på cykelstierne. Det øger ifølge ITD (International Transport Denmark) risikoen for ulykker - særligt højresvingsulykker - når der blandt de almindelige cyklister kan skjule sig meget hurtigt kørende elcykler.

Samme frygt har DTL - Danske Vognmænd.

»Det er et stadig mere differentieret billede, der tegner sig på cykelstierne og i bybilledet af alt fra bedstemorcykler til el-ladcykler«, skriver den.

Resultatet er trængsel på cykelstierne og det, den anser for at være en utilstrækkelig udbygning og tilpasning af infrastrukturen.

Sammen med blandt andet stadigt større hastighedsforskelle får det uforudsigeligheden – og dermed risikoen for ulykker – til at vokse, mener den.

FDM ser 45-cykler som et problem i sig selv på vejbanerne, men tilføjer, at »der kan være førere af speed pedelecs, der imod sund fornuft vil føre denne med 45 km/t eller mere på en relativt befærdet cykelsti« og foreslår derfor, at der stilles krav om kørekort og en aldersgrænse på 18 år for at tillade brug af maskinerne.

Kommunerne: Så må cykelstierne gøres bredere

Kommunernes Landsforening hæfter sig i et foreløbigt høringssvar ved, at prisen for en tilskadekommen i trafikken ligger på omkring 400.000 kroner, og at de små knallerter med en topfart på 30 km/t i dag har den højeste ulykkesfrekvens i trafikken.

»Mange ulykker med cyklister sker i kryds, hvor venstre- og højresvingende biler krydser ind over cykelstierne. Den situation er kritisk og meget krævende for bilister, da der er mange trafikanter at holde øje med. Med speed pedelecs, der kører op til 45 km/t, øges kompleksiteten yderligere, og risikoen for flere højre- og venstresvingsulykker øges«, skriver foreningen, der fraråder Ole Birk Olesen af slække på reglerne for 45-cykler.

Alternativt vil det være nødvendigt at øge bredden på de danske cykelstier, konstaterer KL.

Brancheforeningen Forsikring og Pension har »en vis bekymring for konsekvenserne af, at disse meget potente el-cykler skal færdes på cykelstier« og ser det som en »klar fejltagelse«, hvis der ikke er registreringspligt på de voldsomt hurtige tohjulere, sådan som det i dag kræves i Holland.